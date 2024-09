Entrato stabilmente nel mercato italiano, il marchio automobilistico cinese DFSK (Dongfeng Sokon) ha aggiornato la sua gamma, costituita in prevalenza da SUV anche con motorizzazioni a energia alternativa.

Fino al 31 ottobre, viene prorogata una promozione già attiva da prima dell’estate: sui vari modelli della DFSK Glory con propulsione ICE, cioè con motore a combustione interna, è possibile installare gratuitamente un impianto GPL, il cui costo come optional sarebbe di 1.800 euro, installazione e collaudo inclusi. In questo modo, si può scegliere allo stesso prezzo la versione a benzina o quella a GPL.

Guardando i prezzi ad esclusione di IPT e messa in strada, si parte dalla DFSK Glory 500 con cambio manuale, offerta a 17.988 euro, e si prosegue con la versione automatica Standard a 19.788 euro e Luxury a 21.588 euro.

La Glory 580 automatica Intelligent costa 26.988 euro, mentre la SUV coupé Glory F5 ha un prezzo di 29.988 euro.

Con questa offerta, l’unico optional a pagamento aggiuntivo è la vernice metallizzata, che ha un costo di 488 Euro; da segnalare anche la garanzia di 5 anni o 100.000 km.

Vantaggi

DFSK punta nel mercato italiano su modelli ben accessoriati e rifiniti, con due motorizzazioni principali: elettrica e a benzina con la possibilità trasformazione a GPL. Il SUV Glory viene pertanto proposto con 1.800 euro di sconto, per fare in modo che il GPL costi come il benzina, e soprattutto con un prezzo di partenza decisamente concorrenziale, anche per gli allestimenti di fascia più alta.

Svantaggi

Per il calcolo del costo effettivo occorre aggiungere IPT, messa su strada ed eventuali altri oneri, fatti salvi i costi di un eventuale finanziamento e la vernice metallizzata.

