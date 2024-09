TechArt non smette mai di stupire quando si tratta di Porsche 911. Il tuner tedesco ha preparato una Turbo S davvero speciale per festeggiare i 50 anni dei motori Turbo della Casa di Zuffenhausen.

Chiamata GTstreetR Monochrome, questa serie limitata prevede appena 20 esemplari, tutti caratterizzati da un 3.8 boxer spinto a oltre 800 CV.

La più scatenata tra le Porsche

TechArt non fornisce molti dettagli sulle potenzialità del suo tuning, ma le informazioni principali bastano a renderla molto interessanti agli occhi dei collezionisti e di chi non disdegna dei frequenti giri di pista, magari al Nurburgring.

Techart Porsche 911 Turbo S Monochrome by Techart Techart Il nuovo diffusore e il paraurti modificato da TechArt

Infatti, la GTstreetR Monochrome è capace di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. L'accelerazione 0-100 km/h non viene menzionata, ma è probabile che gli oltre 150 CV in più rispetto alla Turbo S di partenza abbiano ridotto ulteriormente il tempo sul cronometro rispetto ai 2,7 secondi del modello "base".

La Turbo S va in palestra

Il kit estetico scelto da TechArt è voluminoso, ma al tempo stesso non va a intaccare più di tanto la purezza delle forme della Porsche. La GTstreetR Monochrome si distingue per dei paraurti più grandi con appendici in fibra di carbonio e un alettone specifico a coda d'anatra.

Techart Porsche 911 Turbo S Monochrome by Techart, gli interni

Passaruota e minigonne hanno un look dedicato, mentre i cerchi (da 21" all'avantreno e 22" al retrotreno) sono realizzati appositamente per questo modello e sono dotati di una costruzione in materiali compositi. Specifico anche il cofano anteriore in fibra di carbonio, con un disegno speciale dedicato a questa versione.

Gli interni sono altrettanto esclusivi, con l'ampio utilizzo di pelle e alcantara per amplificare le sensazioni di lusso e sportività già presenti nella Turbo S.

TechArt non ha comunicato il prezzo delle varie modifiche, ma pensiamo che non siano un grande problema per i proprietari della Turbo S, con quest'ultima che parte da circa 283.000 euro (accessori esclusi).