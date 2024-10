Il downsizing e la transizione a modelli elettrici ad alte prestazioni sta procedendo con qualche intoppo in casa Mercedes. Nonostante le nuove AMG abbiano potenze e tecnologia di altissimo livello, gli appassionati non sembrano aver accolto benissimo i powertrain ibridi plug-in con motore a 4 cilindri, mentre le sportive 100% elettriche vantano sì dei numeri in crescita in termini di vendite, ma ancora troppo bassi per essere paragonati a quelli delle classiche endotermiche.

Eppure, secondo Michael Schiebe, l'amministratore delegato di AMG, nel prossimo futuro i clienti "non avranno problemi a passare dal V8 all'elettrico".

"I clienti amano la tecnologia"

Parlando con la rivista britannica Autocar, il manager si è detto molto fiducioso riguardo alla transizione che interesserà Mercedes:

"I clienti che si sono avvicinati al marchio grazie al V8 non l'hanno fatto solo perché volevano un grande motore, ma anche perché hanno amato la tecnologia che abbiamo inserito nell'auto. Quindi, quando si parlerà di guida elettrica, sono sicuro che si butteranno a capofitto su questa nuova tecnologia, perché sarà l'ultima e la migliore che si possa avere".

In buona sostanza, il marchio è convinto che la tecnologia (oggettivamente più efficiente e capace di esprimere potenze superiori rispetto ai motori termici) sarà un aspetto chiave nel convincere le persone ad acquistare le prossime AMG elettriche. Detto ciò, pare che Mercedes non sia pronta del tutto ad abbandonare i V8.

C'è ancora vita per il motore termico

A tal proposito, il reparto AMG ha promesso di avere ancora in cantiere nuovi modelli a otto cilindri. Un recente video spia indica che la CLE 63 potrebbe essere la prossima a ricevere tale propulsore, anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

Al tempo stesso, la Casa ha negato la possibilità di vedere il V8 sulla C 63, che rimarrà quindi alimentata dal 2.0 quattro cilindri ibrido plug-in da 680 CV.

La Mercedes CLE 63 AMG potrebbe essere equipaggiata con un V8, secondo le prime indiscrezioni

Riferendosi alla configurazione ibrida plug-in, in una precedente intervista Schiebe ha ammesso che alcuni clienti AMG "hanno bisogno di tempo per essere davvero entusiasti della tecnologia". Ha poi aggiunto che "è importante avere una mentalità aperta quando si tratta di tecnologia".

C'è poi da dire che Mercedes sta lavorando da tempo sulla prossima generazione di supercar elettriche. A tal proposito, l'architettura AMG.EA potrebbe dare vita a un modello basato sulla concept Vision One-Eleven che diventerebbe un'erede spirituale della SLS AMG Electric Drive del 2013, la prima sportiva a batteria di sempre della Casa tedesca.

Mercedes Vision One-Eleven Concept

Insomma, di carne al fuoco sembra essercene davvero tanta e l'impressione è che per diverso tempo Mercedes saprà accontentare un po' tutti i tipi di clientela, da chi è già pronto per l'elettrico a chi preferisce godersi le motorizzazioni tradizionali.