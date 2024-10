Ricordate Foxtron? Si tratta del brand dedicato alle auto del colosso di informatica Foxconn, che produce alcuni tra i dispositivi elettronici di uso comune più diffusi, come per esempio gli iPhone.

Ma cosa c'entra con le auto? Dopo aver tolto i veli negli ultimi anni alle Model B e Model C, nel 2024 l'azienda presenta la Model D, una maxi monovolume disegnata da Pininfarina.

Proprio come le auto precedenti, l'obiettivo del progetto è anche quello di offrire ad altri costruttori, piccoli o medi, una nuova grande piattaforma da acquistare e volendo modificare a proprio piacimento per abbattere i costi produttivi e progettuali.

Foxtron Model D, gli esterni

Cominciando come sempre dagli esterni, la Foxtron Model D è un monovolume un po' crossover dalle forme piuttosto squadrate. Le sue dimensioni sono importanti, con una lunghezza complessiva di quasi 5,20 metri, un'altezza di 1,80 metri e una larghezza di 2 metri.

Ma non solo. A essere molto interessante, infatti, è soprattutto il dato inerente il passo, che supera la soglia dei 3 metri e arriva a 3.20 metri: un numero che ha permesso agli ingegneri e ai designer di realizzare l'ambiente lussuoso interno di cui parleremo tra poco.

Foxtron Model D, la vista di tre quarti posteriore Foxtron Model D, la vista laterale Foxcon Model, il dettaglio delle ruote

Più in generale le forme della carrozzeria del modello sviluppato da Pininfarina, che come già detto volendo può essere anche utilizzato così da possibili Case clienti o modificato dal 10 al 30%, sono caratterizzate da linee nette ispirate ai monoliti.

All'anteriore, per esempio, non mancano i tradizionali fari che abbiamo già visto sugli altri modelli del produttore, abbinati al posteriore e una nuova fanaleria anche in questo caso dalle dimensioni generose.

Foxcon Model, la vista dall'alto

La vista complessiva è dunque da monovolume di lusso ma comunque molto aerodinamico, grazie ad alcune soluzioni sviluppate ad hoc, come per esempio una feritoia che incanala l'aria dalla mascherina al parabrezza.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Foxtron Model D 5.195 mm 1.995 mm 1.785 mm 3.200 mm

Foxtron Model D, gli interni

Gli interni sono i veri protagonisti di questo nuovo maxi crossover disegnato da Pininfarina. L'abitacolo della nuova Foxtron Model D, infatti, è stato progettato attorno ai passeggeri, con pannelli porta e sedili in stile quasi aeronautico e tanta tecnologia di bordo.

Foxtron Model D, gli interni

L'aspetto generale, guardando le prime foto divulgate dall'azienda, ricorda vagamente quello che si può trovare all'interno di alcuni jet privati di lusso, con rivestimenti in pelle chiara e poltrone adatte a percorrere lunghe distanze in tutta comodità.

I posti a sedere in totale sono 7, con due sedili in stile "poltrona" rispettivamente sulla prima e sulla seconda fila e una panchetta da tre posti più tradizionale sulla terza fila, abbassabile all'occorrenza.

Foxtron Model D, la seconda fila di sedili

I sedili della seconda fila, in particolare, possono essere reclinati e gestiti singolarmente attraverso un display che si trova al loro lato e possono reclinarsi quasi completamente grazie all'aggiunta del comodo poggia gambe in basso che si estrae a comando, in stile chaise longue.

Sempre dalle stesse poltrone, poi, è possibile comandare interamente il sistema di infotainment della Model D, grazie all'aggiunta di due schermi dietro agli schienali dei sedili anteriori che, proprio come due iPad, possono essere portati via dai passeggeri all'occorrenza.

Foxtron Model D, gli schermi rimovibili

Foxtron Model D, la meccanica

In questa prima fase di anticipazione, Foxtron non è scesa molto nei dettagli riguardo il powertrain della nuova Model D, specificando soltanto alcune caratteristiche.

Tra queste, per esempio, il fatto che la piattaforma è basata su una nuova architettura a 800 volt, con potenza fino a 650 CV nella versione bimotore, batteria da circa 110 kWh e un'autonomia nel ciclo WLTP di circa 660 km e che è già dotata di un sistema di ruote posteriori sterzanti, pensate probabilmente per rendere più agevole l'utilizzo di questo veicolo dal passo molto importante in ambiente cittadino.

Foxtron Model D, la vista di tre quarti posteriore

Foxtron Model D, i prezzi e l'arrivo in Italia

Durante la prima presentazione l'azienda non è scesa nei dettagli nemmeno riguardo il prezzo e un possibile arrivo in Italia dell'auto, due caratteristiche che saranno stabilite dalle varie aziende che decideranno di acquistare la base progettuale - che ricordiamo può anche essere mantenuta come vista in queste foto - per un futuro veicolo.