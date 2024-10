Si è svolto oggi, in ritardo rispetto alla data fissata in origine, la votazione sulla conferma dei dazi sulle auto elettriche cinesi importate in Europa. Risultato: nessuno. Non è stata infatti raggiunta nessuna maggioranza qualificata - 15 stati membri che rappresentino il 65% della popolazione dell'Unione - né a favore né contro.

Come si procederà ora? La decisione finale la prenderà la Commissione Europea, intenzionata a continuare sulla propria strada.

I voti

Secondo quanto riportato dalle agenzie sono stati 10 gli Stati membri (Italia compresa, come anticipato tempo fa dal Ministro Antonio Tajani) a favore dei dazi sulle auto elettriche cinesi, mentre i voti contrari sono stati la metà: 5. A fare la differenza è stato l'alto numero di astensioni, ben 12.

Un esito non scontato fino a ieri, con i "sì" che potevano contare sul sostegno di Paesi come Francia, Grecia, Italia e Polonia. Un gruppo che non è però riuscito a convincere gli indecisi, né tantomeno la Germania, a capo della fronda anti dazi, assieme alla Spagna. I rappresentanti del Governo tedesco da tempo chiedono alla Commissione Europea di tornare sui propri passi, anche alla luce di preoccupazioni e pressioni dei propri costruttori locali (BMW, Mercedes e Volkswagen), al centro di eventuali risposte da parte di Pechino, che potrebbe aumentare le tariffe sulle importazioni di auto europee, specialmente quelle appartenenti a brand premium.

Dazi, cosa succede ora?

Come detto la decisione finale spetterà alla Commissione Europea che, in una nota pubblicata al termine delle votazioni, ha specificato come siano ancora in atto i colloqui con la Cina per "esplorare una soluzione alternativa che dovrebbe essere pienamente compatibile con le norme del WTO (l'organizzazione mondiale del commercio) idonea a contrastare il problema delle sovvenzioni pregiudizievoli accertate dall'indagine della Commissione".

Di fatto quindi, nonostante l'intenzione di confermare i dazi, la Commissione non ha abbandonato il confronto con Pechino. Secondo alcune indiscrezioni di qualche settimana fa i costruttori cinesi avrebbero offerto, in cambio dell'abolizione dei dazi, diverse azioni come l'adozione di un prezzo minimo per le proprie auto elettriche vendute in Europa e un numero massimo di esportazioni annue.

Il problema principale è che il tempo stringe: entro il 30 ottobre infatti dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea il regolamento di esecuzione della Commissione, contenente le conclusioni definitive dell'inchiesta. E l'adozione dei dazi, i cui importi saranno differenti per ciascun costruttore cinese, a seconda del grado di collaborazione offerto durante le indagini anti dumping.