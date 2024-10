Come ogni anno Interbrand, società di consulenza statunitense, ha stilato la classifica dei migliori marchi al mondo, mettendoli uno dietro l'altro calcolando il valore di ogni singolo brand. Valore inteso in termini economici e non solo: si guardano anche altri indicatori come il ruolo all'interno del proprio mercato di riferimento, la strategia, il management e molto altro.

Una classifica guidata ancora una volta da Apple e che contiene numerosi marchi dell'universo auto, dove Toyota guarda tutti i concorrenti dall'alto verso il basso.

I migliori marchi auto 2024

Una leadership che dura ormai da svariati anni e che vede la Casa giapponese confermarsi alla sesta posizione totale, alle spalle di Apple, Microsoft, Amazon, Google e Samsung, con una crescita del 13% rispetto al 2023 per un valore totale stimato pari a 72,8 miliardi di dollari.

In seconda posizione come brand auto e ottava totale c'è Mercedes, in calo rispetto al 2023 (-4%) e 58,9 miliardi di dollari come valore. Decimo posto per BMW, che conferma così la permanenza in top 10 facendo segnare un +2% e valore di 52 miliardi di dollari.

100 Best Global Brands 2024, la top 10

Posizione Brand Variazione rispetto al 2023 Valore (milioni di dollari) 1 Apple -4% 488,9 2 Microsoft +11% 352,5 3 Amazon +8% 298,1 4 Google +12% 291,3 5 Samsung +10% 100,8 6 Toyota +13% 72,8 7 Coca-Cola +5% 61,2 8 Mercedes -4% 58,8 9 McDonald's +4% 53 10 BMW +2% 52

I 10 brand auto con maggior valore 2024

Focalizzandoci unicamente sui marchi automobilistici presenti nella classifica di Interbrand, che arriva fino alla 100, in posizione numero 12 è presente Tesla e bisogna poi scendere fino alla ventiseiesima per trovare un altro brand automotive, nello specifico Honda. Entra per la prima volta in top 30 Hyundai, seguita da Porsche (43), Audi (45), Volkswagen (49), Ford (56), Nissan (59), Ferrari (62) Kia (86), Range Rover (96), per la prima volta in top 100.

Tutti marchi con valori in crescita secondo Interbrand, tranne Mercedes (-4%), Tesla (-9%) e Ford (-3%), a dispetto del periodo non certo facile per il mondo auto.