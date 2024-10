Siamo all’inizio degli anni 2000 e il motore diesel è visto come il presente e il futuro dalle Case auto. In questo periodo, i brand concentrano i loro sforzi per produrre propulsori sempre più efficienti, ma anche sempre più potenti.

Su quest’ultimo fronte si distinguono Audi e Peugeot, che si danno battaglia non solo a livello di ricerca e sviluppo, ma anche in pista durante le varie edizioni della 24 Ore di Le Mans. A proposito di Peugeot, uno strano concept è stato a un passo dal diventare il modello di serie diesel più potente mai prodotto dal marchio francese.

Un V12 che vuole correre

Presentata al Salone di Parigi del 2006, la 908 RC è un vero e proprio mostro. Anche se non si direbbe a vederla in foto, dato che si tratta di una mega ammiraglia dal look elegante e filante, quasi futuristico per l’epoca.

Peugeot Peugeot 908 RC Concept (2006) Peugeot Peugeot 908 RC Concept, il posteriore

Sotto questa veste, però, si nasconde un 5.5 V12 da 700 CV e 1.200 Nm di coppia. Un motore da competizione, insomma, montato in modo trasversale e in posizione posteriore-centrale, con una serie di innovazioni per le massime performance. Tra queste, c’è da segnalare la presenza di due filtri antiparticolati, uno per ogni condotto di scarico.

Abbinato a un cambio automatico a sei marce, questo propulsore – insieme al telaio – è stato equipaggiato dalla Peugeot che ha corso a Le Mans nel 2007.

Scocca in carbonio e interni da limousine

Oltre al motore, la carta d’identità di questa Peugeot è davvero interessante. I cerchi anteriori sono da 20” (su pneumatici 255/35), mentre quelli posteriori da 21” (su gomme 285/30). La scocca è mista in carbonio e alluminio polimerizzato e l’impianto frenante è costituito da dischi in carboceramica.

Peugeot Peugeot 908 RC Concept, gli interni

Tra gli elementi più spettacolari c’è senza dubbio l’enorme parabrezza che si estende fino al montante centrale. E c’è anche un grande display centrale, come nei modelli più moderni.

Purtroppo, questa 908 RC (a differenza dell'Audi Q7 V12 TDI, una delle "super diesel" di quegli anni) non è mai diventata realtà, ma le sue innovazioni sono effettivamente diventate parte del programma corse di Peugeot.