Piano piano, modello dopo modello, i grandi SUV sono diventati le vere ammiraglie dei costruttori automobilistici di lusso. Per questo, sarebbe del tutto normale che avessero sempre i motori più grossi e potenti disponibili in casa, vale a dire gli stessi V12 delle imponenti berline o delle sportive più veloci.

Oggi le cose non stanno esattamente così, anche se per qualcuno è stata soltanto una questione di tempismo: se Aston Martin, per fare un esempio, avesse lanciato DBX anche solo 10 anni fa, c'è da scommettere che gli avrebbe riservato senza esitare lo stesso il V12 della DB9. Invece, deve "accontentarsi" di un V8 biturbo, sebbene da record.

Gli ultimi capolavori

Quello della Casa inglese non è l'unico caso: alcuni dei SUV veloci più recenti sono arrivati relativamente tardi, in pieno downsizing e con i motori a benzina (e diesel) che sembrano avere ormai i giorni contati. Altri, invece, hanno fatto in tempo ad affacciarsi sul mercato quando la corsa alle cilindrate e alle potenze era ancora relativamente libera, creando delle vere pietre miliari. L'ultima delle quali debutterà quest'anno.

I SUV con motore V12

Audi Q7 V12 TDI

Bentley Bentayga W12

BMW X5 LM

Ferrari Purosangue

Lamborghini LM002

Mercedes-Benz G65 AMG

Rolls-Royce Cullinan

Volkswagen Touareg W12

Audi Q7 V12 TDI quattro

Né l'Audi Q7 nelle sue 2 generazioni né il modello sportivo Audi Q8 sono mai andati oltre gli 8 cilindri, nemmeno per le versioni S ed RS. La Q7 però si è concessa una versione V12 biturbo a gasolio, presentata come concept car nel 2007 e poi messa a listino, dove è rimasta fino al 2012. Un omaggio al motore analogo (ma con tutt'altra base) che correva e vinceva nelle gare endurance con la R10 TDI.

Cilindrata: 5.934 cc

Alimentazione: biturbo

Potenza: 500 CV a 4.000 giri

Coppia: 1.000 Nm a 1.750 giri

Velocità max: 250 km/h

0-100 km/h: 5,5 secondi

Bentley Bentayga W12 Speed

Il SUV della Casa di Crewe, lanciato nel 2016, si è presentato direttamente con il W12 biturbo di 6 litri e 608 CV comune ai modelli della famiglia Continental, a cui soltanto dopo si è aggiunto un V8 sempre biturbo. Nel 2020 il poderoso W12 è stato riproposto in versione ancora potenziata per Bentayga Speed, il SUV più veloce del mondo prima dell'arrivo di Aston Martin DBX707.

Cilindrata: 5.950 cc

Alimentazione: biturbo

Potenza: 635 CV a 6.000 giri

Coppia: 900 Nm a 1.350 giri

Velocità max: 306 km/h

0-100 km/h: 3,9 secondi

BMW X5 Le Mans

BMW X5 LM era soltanto una concept car, ma è arrivata nel 2000, agli albori dell'epopea dei SUV, quando era lecito sognare una versione V12 di serie. Invece, anche i successivi modelli X5M e X6M sono poi stati equipaggiati con dei V8 biturbo. Come suggerisce il nome, il motore di X5 LM non era quello della Serie 7 ma derivava dall'S70/3 della monoposto V12 vittoriosa a Le Mans l'anno precedente.

Cilindrata: 5.990 cc

Alimentazione: aspirato

Potenza: 710 CV

Coppia: 700 Nm

Velocità max: 310 km/h

0-100 km/h: 4,7 secondi

Ferrari Purosangue

Del primo modello "non canonico" di Ferrari si sa ancora relativamente poco, ma la notizia principale, confermata dai vertici della Casa stessa, è che offrirà un motore aspirato a 12 cilindri. Un sollievo, considerando che il motore della 812 Competizione era già stato etichettato come "l'ultimo V12 di Maranello".

Cilindrata: n.d.

Alimentazione: aspirato

Potenza: n.d.

Coppia: n.d.

Velocità max: n.d.

0-100 km/h: n.d.

Lamborghini LM002

Antesignano dei moderni SUV veloci, il possente fuoristrada di Sant'Agata ha ricevuto il più potente motore disponibile in Casa, il 5.2 della Lamborghini Countach Quattrovalvole, depotenziato dai 455 CV originari a 415 (passati a 420 dal '90 con la variante a iniezione). I suoi numeri non impressionano quanto quelli degli altri modelli in questa rassegna, ma per i canoni del 1986 e considerando il peso di 2,6 tonnellate era davvero una bomba.

Cilindrata: 5.167 cc

Alimentazione: aspirato

Potenza: 420 CV a 5.800 giri

Coppia: 500 Nm a 5000 giri

Velocità max: 208 km/h

0-100 km/h: 7,8 secondi

Mercedes-AMG G 65

Il primo Mercedes Classe G con un motore V12 risale al 2002 ed è stato costruito in soli 5 esemplari con il nome di G 63 AMG V12 e circa 440 CV. Lo spunto è stato ripreso soltanto 10 anni dopo con una versione rimasta però a listino fino al 2018, spinta dal V12 Biturbo della S 65 AMG con circa 610 CV portati a 630 nel 2015. Ne è esistita anche anche una variante in serie limitata marchiata Mercedes-Maybach e siglata G 650 Landaulet.

Cilindrata: 5.980 cc

Alimentazione: biturbo

Potenza: 630 CV a 4.800 giri

Coppia: 1.000 Nm a 2.300 giri

Velocità max: 230 km/h

0-100 km/h: 5,3 secondi

Rolls-Royce Cullinan

In assoluto il più grande, possente e costoso dei SUV, Cullinan non poteva non avere anche il più "importante" motore di serie, uno dei più grandi in produzione la cui cilindrata, 6,75 litri, è un omaggio alla storia della stessa Rolls-Royce. La potenza di 571 CV sale a 600 sulla versione speciale Black Badge, ma lo 0-100 non è dichiarato.

Cilindrata: 6.750 cc

Alimentazione: biturbo

Potenza: 571 CV a 5.000 giri (600 CV Black Badge)

Coppia: 850 Nm a 1.600 giri (900 Nm Black Badge)

Velocità max: 250 km/h

0-100 km/h: n.d.

Volkswagen Touareg W12

Al debutto nel 2002 Volkswagen Touareg aveva già fatto parlare di sé per la presenza a listino del più grande e potente turbodiesel visto fino ad allora, il V10 TDI da 313 CV, ma qualche anno dopo ha spiazzato tutti con questa variante a benzina. Venduta tra il 2005 e il 2010, era spinta dall'antenato del W12 di 6 litri che oggi equipaggia Bentley Bentayga, ai tempi non ancora sovralimentato.

Cilindrata: 5.998 cc

Alimentazione: aspirato

Potenza: 450 CV a 6.000 giri

Coppia: 600 Nm a 3.250 giri

Velocità max: 250 km/h

0-100 km/h: 5,9 secondi