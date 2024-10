La patente digitale ha una data: il 23 ottobre 2024. Quel giorno l'IT-Wallet arriva nell'app IO, concludendo la fase di test avviata a luglio, ma il cambiamento sarà comunque graduale. All'inizio il portafoglio digitale comparirà all'interno dell'applicazione di circa 50mila cittadini italiani.

Poi, dopo altri due passaggi intermedi (mercoledì 6 novembre per 250.000 cittadini e mercoledì 20 novembre per un milione), il 4 dicembre la novità sarà disponibile per tutti, ma solo in Italia (all'estero bisognerà esibire la patente di guida fisica).

Cosa cambia dal 2025

Dal prossimo anno (con un calendario ancora in definizione) ci sarà il salto verso il vero e proprio "sistema di portafoglio digitale italiano IT Wallet", l'ultimo tassello legato all'identità digitale dopo lo SPID e l'app IO.

Dal 2025 si potrà quindi accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e a tutti i documenti (dal passaporto alla tessera sanitaria, passando per la patente di guida) tramite il portafoglio digitale. Man mano che si andrà avanti, oltre ai servizi pubblici il raggio d'azione verrà esteso a quelli privati, ad esempio si troveranno nel portafoglio digitale gli abbonamenti dei mezzi di trasporto, i biglietti aerei o di uno spettacolo.

A seguire, dal 2026 il servizio sarà esteso a livello europeo.

Come funziona IT-Wallet nell'app IO

Al momento non ci sono indicazioni "ufficiali" ma quasi sicuramente l'IT-Wallet comparirà nell'app IO aggiornando l'applicazione. Mercoledì 23 ottobre ciascuno saprà così se fa parte del campione dei 50.000 italiani della prima fase di rollout.

Per l'autenticazione serviranno le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica).