Quello delle microcar - o se preferite quadricicli leggeri e pesanti - è un segmento in forte crescita, grazie soprattutto all'elettrico. Veicoli dalle dimensioni estremamente ridotte per girare in città, senza che le ZTL ne possano bloccare la circolazione.

Ora arriva un nuovo modello a sfidare le varie Citroen Ami, Fiat Topolino e Mobilize Duo. Si chiama Nanocar Silence S04, quadriciclo elettrico - disponibile in versione L6e ed L7e - sviluppato da Acciona e commercializzato in Europa da Nissan. E con una novità per non temere di rimanere a corto di energia: le batterie rimovibili.

Piccolo e capiente

Le dimensioni della Nanocar Silence S04 sono come detto ridotte: 2,29 metri di lunghezza, 1,54 di larghezza e 1,58 di altezza, con un peso di 435 kg (senza batterie). Siamo quindi davanti a un quadriciclo ancora più piccolo rispetto a nare Citroen Ami, Fiat Topolino e Mobilize Duo, lunghe rispettivamente 2,41, 2,53 e 2,43 metri. Con forme ben differenti rispetto alle rivali, con parabrezza inclinato e posteriore perfettamente perpendicolare al terreno.

Nissan Nanocar Silence S04

Poggiata su cerchi da 14" la Nanocar distribuita da Nissan monta un impianto frenante a 4 dischi, luci full LED, specchietti retrovisori a comando elettrico e - aspetto importante - vetri elettrici. Non si limita quindi alla presenza di piccoli deflettori, a beneficio del comfort di bordo.

Non bisogna però temere il caldo: la Nanocar Silence S04 infatti ha, come la Mobilize Duo, l'aria condizionata, assente su Ami e Topolino. L'abitacolo è a due posti, con sedili sfalsati, con un arredamento semplice al quale però non manca nulla: monitor TFT da 6,5", impianto stereo, comandi al volante, prese USB e bluetooth. Non è invece disponibile l'airbag. La connettività senza fili permette allo smartphone - per il quale è prevista una staffa apposita - di collegarsi agli altoparlanti, per poterlo così utilizzare come strumento di riproduzione audio.

Nissan Nanocar Silence S04, gli interni Nissan Nanocar Silence S04 , la batteria

Smartphone che, grazie all'app My Silence, può diventare un centro di controllo per sbloccare e bloccare le portiere senza bisogno di utilizzare la chiave digitale, controllare posizione della Nanocar, lo stato di carica delle batterie e condividere il quadriciclo con altre persone.

Interessante la capacità di carico: 247 litri. Non male per un veicolo lungo meno di 2,5 metri.

Chi la può guidare

La Nanocar Silence S04 è disponibile in due versioni: L6e ed L7e. La prima è mossa da un motore elettrico da 6 kW (circa 8 CV) con velocità massima di 45 km/h e autonomia di 80 km nella versione con una sola batteria, 175 per quella con due accumulatori. Trattandosi di un quadriciclo di categoria L6e può essere guidata a partire dai 14 anni con patente AM.

La Nissan Silence S04 L7e invece offre due differenti motorizzazioni: da 7 kW /(circa 9 CV) in configurazione mono batteria, per una velocità massima di 70 km/h e autonomia di 70 km, o con motore da 14 kW (19 CV) con due batterie. In questo caso la velocità massima è di 85 km/h e l'autonomia sale a 149 km. Per poterla guidare bisogna avere minimo 16 anni ed essere in possesso della patente B1.

Nissan Nanocar Silence S04

Si ricarica a casa

Per quanto riguarda le batterie - sistemate sotto i sedili - hanno una potenza di 5,6 kWh e la ricarica completa, tramite una normale linea elettrica in corrente alternata, richiede tra le 7 e le 9 ore. La vera svolta è rappresentata dalla possibilità di estrarre gli accumulatori e portarseli a casa, grazie al carrellino integrato. Secondo quanto dichiarato da Nissan in futuro si potranno sostituire le batterie scariche inserendone di cariche nelle stazioni di scambio presso la rete dei concessionari Nissan.

I prezzi e dove si compra

In vendita da metà novembre 2024 la Nanocar Silence 04 si può acquistare presso alcune concessionarie della Casa giapponese, al prezzo di partenza fissato a 12.530 euro, relativo alla L6e con una sola batteria. Al top si posiziona la L7e: 16.980 euro.

Prezzi ai quali si possono togliere 4.000 euro di incentivi statali, solo in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3 o 4, per i quali attualmente rimangono 3.405.828 euro.

Nissan Nanocar Silence 04, i prezzi