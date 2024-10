Non solo un'esposizione di supercar e progetti innovativi, ma un vero e proprio laboratorio di idee per il futuro del design automobilistico. Parliamo di Autostyle Design Competition, un evento internazionale che premia anche i giovani talenti delle scuole di design, sotto l'egida del patron di Berman Spa, Roberto Artioli.

L'occasione è molto importante anche per scoprire le tendenze che influenzeranno il mondo delle auto nei prossimi anni e tra i giurati della manifestazione (a numero chiuso e solo su invito), che si tiene quest'anno il 24 e 25 ottobre a Villa Schiarino, nei pressi di Mantova, ci siamo anche noi di Motor1.com.

Cos'è Autostyle Design Competition

Autostyle Design Competition, giunto alla sua ventunesima edizione, è un evento internazionale dedicato al design automobilistico, organizzato da Berman, azienda produttrice di componentistica per auto di San Benedetto Po, Mantova, che realizza parti per le auto che vediamo tutti i giorni nelle strade, ma anche per supercar e vetture di lusso.

Fin dalla prima edizione, Autostyle rappresenta un punto di riferimento per l’industria automobilistica, riunendo designer, manager e appassionati per esplorare le ultime tendenze stilistiche: in un certo senso, si tratta ormai dell'evento più importante dedicato alle novità stilistiche dell'anno.

Ultimamente, oltre al design automobilistico c'è stata un'incursione in altri settori, per mostrarne analogie e differenze: ad esempio, orologi e gioielleria, occhiali, moto, camion e quest'anno anche nautica.

Motor1.com Alcuni degli elaborati di design in gara ad Autostyle 2024 Motor1.com La conferenza di apertura di Autostyle condotta dal Professor Alessio Tommasetti Motor1.com Momenti di live design: gli studenti in gara si cimentano nel disegno di gruppo con 2 minuti di tempo a testa

Il concorso e le scuole coinvolte

Uno degli elementi distintivi di Autostyle è la Design Competition, in cui gli studenti delle più prestigiose scuole di design internazionali si confrontano con progetti innovativi. Le loro proposte, che riguardano elaborazioni di modelli e prototipi recenti sulla base di un bando annuale, vengono esaminate da esperti dei Centri Stile delle principali case automobilistiche, oltre che da giornalisti di riviste specializzate.

Al termine dell'evento, i giovani talenti saranno premiati, con l'opportunità di avviare una carriera nel mondo dell’automotive design. Non sono pochi infatti i vincitori del concorso che oggi lavorano in grandi aziende automobilistiche.

Alcuni degli studenti in gara ad Autostyle 2024

L’esposizione 2024

Autostyle 2024 offre una panoramica delle novità stilistiche più interessanti dell’anno, facendone un vero e proprio salone del design automobilistico.

Marchi prestigiosi come Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bentley, e Pagani espongono le loro ultime creazioni da sogno. Ci sono anche i grandi Costruttori generalisti come BYD, Fiat, Toyota e chi sviluppa nuove soluzioni di mobilità urbana in formato microcar come Microlino e YoYo.

Oltre alle supercar, si tiene un confronto con il mondo della nautica, grazie ad Azimut, che presenterà lo yacht Seadeck 6, evidenziando le affinità stilistiche tra imbarcazioni di lusso e auto sportive.

Motor1.com La spettacolare Ferrari 12Cilindri ad Autostyle 2024 Motor1.com La YangWang U9 (Gruppo BYD), special guest di Autostyle

Le conferenze in programma

Il 25 ottobre è la giornata principale delle conferenze, a cui partecipano alcuni dei designer più influenti del settore: Marek Reichman di Aston Martin; Robin Page e Jai Bolar di Bentley; Flavio Manzoni di Ferrari; Mitja Borkert di Lamborghini e Andrea Ferraresi di Ducati.

Anche Donato Pacella di Fiat, Ken Bills e Alessandro Belosio di Toyota ED2, Mattia Gessi di Pagani e Davide Lanna di BYD introducono le novità dei rispettivi marchi; presenti tra gli altri anche Federica Bertolini e Federico Lantero di Azimut, per parlare dello Yacht Seadeck 6, con un focus su estetica e sostenibilità.

L'evento si chiude il 26 ottobre con la cerimonia di premiazione dei vincitori della Design Competition.