No, le nuove MINI John Cooper Works non resteranno soltanto elettriche. A distanza di pochi giorni dalla presentazione delle sportive a zero emissioni, avvenuta al Salone di Parigi, la Casa britannica oggi parte del Gruppo BMW toglie i veli dalle versioni a combustione delle nuove JCW.

Come per il modello precedente il motore è sempre il 2.0 turbo benzina da 231 CV e 380 Nm di coppia, ma ora sia cabrio che coupé hanno un'estetica tutta nuova e un inedito scarico sportivo centrale a singola uscita. Ecco i primi dettagli in attesa di maggiori informazioni.

Potenti come prima, ma più sportive

Partiamo subito con il dire che le nuove MINI JCW termiche sono basate a livello di telaio - proprio come tutte le altre attuali MINI 3, 5 porte e cabrio a combustione - sulla piattaforma della precedente generazione, aggiornata in numerosi dettagli per renderla dinamicamente al passo con le nuove versioni a zero emissioni.

MINI John Cooper Works (2024)

Sotto il cofano delle più sportive JCW, come anticipato, trova posto sempre il 2.0 turbo benzina B48 di origine BMW in grado di sviluppare, in questa configurazione trasversale, fino a 231 CV e 380 Nm di coppia: valori scaricati a terra naturalmente dalla sola trazione anteriore, gestita unicamente tramite il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti, l'unica opzione disponibile.

Addio dunque per sempre al cambio manuale, come anticipato mesi fa dalla Casa, un dettaglio che comunque non ha ridotto le prestazioni delle due sportive ma anzi le ha migliorate, con nuovi tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h di 6,1 secondi per la versione 3 porte e 6,4 secondi per la versione cabrio e velocità di punta rispettivamente di 250 e 245 km/h.

Mini Mini John Cooper Works Cabrio (2024) Mini Mini

Ma non è tutto. Insieme la Casa ha messo mano anche all'assetto che, a controllo elettronico, è dotato anche di una nuova taratura che, secondo l'azienda, "garantisce il go-kart feeling con la maneggevolezza agile tipica del marchio". Infine non manca nemmeno il tradizionale impianto frenante di colore rosso.

Estetica dedicata

A livello estetico, le nuove MINI JCW 3 porte e cabrio sono equipaggiate con una griglia anteriore ottagonale in nero lucido con nuovi dettagli unici, abbinata al posteriore a un nuovo spoiler sul tetto.

Mini MINI John Cooper Works (2024)

Entrambe, poi, al posteriore sono state dotate di un nuovo diffusore nero con terminale di scarico centrale, quest'ultimo una delle vere novità del modello, abbinato a cerchi in lega da 17 o 18 pollici optional.

La cabrio, infine, è dotata di serie di una capote nera, che opzionalmente può accogliere il motivo della Union Jack.

Mini MINI John Cooper Works (2024), il nuovo scarico centrale singolo Mini MINI John Cooper Works (2024)

Nell'abitacolo troviamo, come sappiamo per le varianti John Cooper Works, molto nero e rosso. I sedili sportivi specifici sono realizzati in finta pelle, hanno cuciture rosse e un materiale a maglia multicolore nella zona delle spalle.

Sono presenti anche un volante sportivo dedicato, il sistema audio Harman Kardon, e naturalmente, infine, non manca l'ormai iconico display centrale rotondo a LED da 240 mm.

Mini

Le informazioni sul lancio sul mercato e sui prezzi delle nuove Mini JCW e Mini Cabrio JCW per l'Italia non sono ancora state divulgate. Aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di nuove informazioni.