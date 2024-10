Una concept sospesa fra la terra e il mare. Questa è la Bertone Runabout, o Autobianchi Runabout come bisognerebbe chiamarla per il marchio con la A stilizzata presente sull'appuntito frontale. Poco più piccola è però la B di Bertone che compare sulla fiancata divisa in due da un'ipotetica linea di galleggiamento.

La Runabout del 1969 era infatti un sogno di Marcello Gandini che univa auto e motoscafo (la parola inglese "runabout" indica sia una compatta imbarcazione da diporto o da corsa in voga negli Anni '60 che un'auto completamente aperta tipica di inizio Novecento).

Oggi, seppur quasi dimenticata da molti, esiste ancora ed è in perfetta forma, custodita con cura nella Collezione ASI Bertone. Per festeggiare l'anniversario del suo debutto al Salone dell'Auto di Torino del 1969 un team dedicato di ingegneri e designer sta lavorando ad una nuova Bertone Runabout che sarà svelata a fine ottobre.

Il tocco inconfondibile di Marcello Gandini

Lo stile della Runabout è quello tipico di Marcello Gandini del periodo, fatto di linee cuneiformi, archi passaruota bombati e "specchi" di coda verticali. Solo per ricordare due sue opere simili del periodo si possono citare la Lancia Stratos HF e la Lamborghini Countach del 1971, la NSU Trapeze del 1973.

Anche la Fiat X1/9 del 1972 ha qualche somiglianza con la one-off su base Autobianchi A112, se non altro per le proporzioni compatte e il motore centrale/posteriore.

La Runabout ha il motore della Fiat 128

Il motore è quello della Fiat 128

La due posti firmata Bertone non ha parabrezza né tetto, solo un piccolo deflettore frontale e anche i fari sono stati spostati, per la pulizia della linea, sulla zona più esterna del massiccio roll-bar. Gruppi ottici supplementari sono comunque presenti nella parte bassa dell'anteriore.

Come detto la base di partenza della Runabout è l'Autobianchi A112, la risposta italiana alla Mini inglese, ma la meccanica è completamente stravolta. Motore e trazione anteriore si trasformano in motore centrale e trazione posteriore, ma si tratta del 4 cilindri di 1,1 litri della Fiat 128.

Bertone Autobianchi Runabout

Un'occasione perduta

L'Autobianchi Runabout resta un esemplare unico, visto che il marchio appena passato nelle mani di Fiat non ha intenzione di produrre una speedster così estrema. Assieme all'Autobianchi A112 Giovani rimane una delle ultime concept della casa milanese, all'epoca impegnata nel lancio proprio della A112.

Si perde così l'occasione di creare una spider Autobianchi che possa prendere il posto della Stellina, anche perché il gruppo ha già a listino la Fiat 850 Spider.