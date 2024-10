La nuova Lancia Gamma arriverà nel 2026 e rappresenterà l'ammiraglia della Casa, un modello che dopo anni amplierà - verso l'alto - la gamma, costituita ancora oggi dalla sola Ypsilon. Di lei sappiamo che sarà prodotta nello stabilimento di Melfi e sarà basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, quella utilizzata anche da Peugeot 3008 e 5008, nuova Jeep Compass (in arrivo nel 2025) e altri modelli del Gruppo.

Oggi a sorpresa arriva la prima foto, a mostrare parte del posteriore e nulla di più. Ma possiamo già vedere alcuni tratti stilistici propri del nuovo linguaggio stilistico Lancia.

Berlina, ma non troppo

Prima di tutto la scritta Lancia, o meglio solo la A finale. Con lettering visto per la prima volta sulla concept Pu+Ra HPE e poi sulla nuova Ypsilon. Uno stile semplice e spigoloso, con tutte le lettere mauiscole, ad attraversare buona parte del portellone.

Si nota poi la striscia luminosa LED orizzontale, con un segmento verticale che dal centro punta in basso, terminando poco sopra la scritta Gamma. Praticamente speculare al frontale di Pu+Ra HPE e Ypsilon. Per il resto, come detto, mistero assoluto.

Lancia Pu+Ra HPE Lancia Ypsilon 2024

Sappiamo però che la nuova Lancia Gamma avrà uno stile da fastback, vale a dire una berlina con lunotto inclinato da coupé, a voler così fondere due mondi. Come fatto - per rimanere in casa Stellantis - dalla Citroen C5 X. Come la francese anche la nuova ammiraglia italiana dovrebbe essere lunga circa 4,7 metri, andando quindi a inserirsi nel segmento delle varie Audi A5, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C. Ma anche di Tesla Model 3.

La nuova Gamma sarà infatti elettrica, anche se la presenza della piattaforma STLA Medium lascia aperta la porta a powertrain elettrificati. Si tratta infatti di una meccanica cosiddetta multi-energia, con la possibilità quindi di utilizzare sia powertrain a batteria sia unità mild hybrid o plug-in, come avviene su Peugeot 3008 e 5008.

Nuova Lancia Gamma, il nostro render

È naturalmente ancora troppo presto per parlare di motorizzazioni, anche se trattandosi di un modello premium possiamo immaginare potenze più elevate rispetto ai SUV francesi.