Sotto il bracciolo c'è un dettaglio che si scopre solo aprendolo

Rolls-Royce Ghost Savile Row è un esemplare unico creato per mostrare il livello massimo di personalizzazione raggiungibile dal marchio. La sorpresa più particolare, però, non si trova all'esterno: è nascosta nell'abitacolo, sotto il bracciolo centrale posteriore.

Aprendo il vano compare infatti un ricamo speciale realizzato a mano, un piccolo dettaglio pensato per essere scoperto soltanto da chi vive l'auto dal posto più esclusivo, quello dei passeggeri posteriori.

La one-off nasce dal programma Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars, la divisione del marchio britannico dedicata alla realizzazione di automobili personalizzate nei minimi dettagli. L'ispirazione arriva dal mondo degli abiti eleganti realizzati su misura e, in particolare, da Savile Row, una zona di Londra famosa per le sue storiche botteghe sartoriali. L'idea alla base del progetto è la stessa: creare un oggetto unico partendo dalle richieste e dai gusti del cliente.

Un ricamo da 250.000 punti nascosto nell'abitacolo

Il dettaglio più spettacolare della Ghost Savile Row è il ricamo nascosto dietro il bracciolo posteriore. Il disegno rappresenta il cortile della sede Rolls-Royce di Goodwood, nel Regno Unito, con gli alberi e le ombre proiettate sul terreno. Per realizzarlo sono serviti sette colori, 250.000 punti e quasi 1.830 metri di filo, con un lavoro durato circa nove ore.

14 Fonte: Rolls-Royce

Anche il resto dell'abitacolo segue lo stesso tema. I sedili sono rivestiti in pelle Navy Blue e Arctic White, con cuciture verticali che ricordano le righe dei completi eleganti. Per la prima volta su una Rolls-Royce viene utilizzato questo tipo di ricamo sui sedili, studiato per riprodurre la precisione delle lavorazioni artigianali. A completare l'ambiente ci sono inserti in legno Open Pore White Wood, dettagli coordinati e materiali scelti per creare un'atmosfera diversa da quella di una Ghost standard.

Una Ghost unica costruita intorno ai dettagli

Anche la carrozzeria racconta questa ricerca della personalizzazione. La Ghost Extended Savile Row utilizza una verniciatura a due colori con il blu scuro Midnight Sapphire abbinato al bianco English White, un accostamento che richiama un completo elegante con giacca blu e camicia bianca. La linea argentata dipinta a mano aggiunge un elemento raffinato ispirato a piccoli accessori come gemelli e orologi.

Il progetto non cambia la base tecnica della Ghost, ma dimostra la filosofia del marchio britannico: trasformare un'auto di lusso in un oggetto irripetibile. A completare questa one-off ci sono cerchi da 22 pollici, battitacco illuminati con lo stesso motivo del ricamo nascosto e ombrelli coordinati con gli interni. Un insieme di dettagli che rende questa Rolls-Royce diversa non per le prestazioni, ma per il livello di cura dedicato a ogni singolo elemento.