Salvini annuncia più controlli stradali nelle zone della movida

Controlli rafforzati nelle strade della movida e un nuovo tavolo tecnico dedicato alla sicurezza stradale dei giovani: è la linea decisa oggi al Viminale dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione, presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’obiettivo dichiarato è mettere in campo “iniziative concrete” per ridurre gli incidenti, partendo dai comportamenti a rischio dei più giovani, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Controlli più stretti nelle aree della movida

La nota diffusa il 14 luglio 2026 dall’Ufficio stampa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sintetizza i punti principali decisi nel corso della riunione al Viminale. In primo piano c’è il potenziamento dei controlli su strada e dei pattugliamenti delle Forze dell’Ordine, con un focus preciso sulle zone della movida, cioè quei quartieri e luoghi dove la concentrazione di giovani è più alta nelle ore serali e notturne.

Secondo quanto riportato, all’incontro erano presenti anche i vertici delle Forze di polizia, chiamati poi a tradurre queste indicazioni politiche in piani operativi sul territorio. Il comunicato non entra nel dettaglio numerico di uomini, mezzi o orari, ma chiarisce la direzione: più presenza delle pattuglie dove il rischio di comportamenti pericolosi alla guida – spesso legati al divertimento notturno – è statisticamente più elevato.

Per chi guida tutti i giorni, soprattutto nelle grandi città e nelle località turistiche, questo si tradurrà con ogni probabilità in maggiore visibilità dei controlli nelle aree di bar, locali e discoteche. Il comunicato parla di “rafforzare i controlli su strada e i pattugliamenti”, senza però specificare eventuali nuove misure sanzionatorie o cambi normativi collegati a questa stretta. Il quadro che emerge è quello di un approccio prevalentemente operativo: prima si aumentano le verifiche sul campo, poi – eventualmente – si valuterà se intervenire anche sugli strumenti legislativi.

Per gli automobilisti e per chi gestisce flotte aziendali o veicoli per lavoro nelle fasce orarie serali, la prospettiva è quella di un ambiente più presidiato, con una possibile riduzione degli episodi di guida pericolosa nelle aree a maggiore concentrazione di traffico notturno.

Tavolo tecnico tra Interno, Infrastrutture e Istruzione

Accanto ai controlli immediati, il Comitato ha deciso l’istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale che coinvolgerà direttamente i tre ministeri presenti: Interno, Infrastrutture e Trasporti, Istruzione e Merito.

Nelle intenzioni, si tratterà di un organismo chiamato a elaborare progetti mirati in un’ottica di sinergia interistituzionale tra le diverse competenze: da un lato la sicurezza e l’ordine pubblico, dall’altro le infrastrutture e, infine, il mondo della scuola. Il comunicato parla espressamente di costruire una “cultura della prevenzione che parta dalle scuole e coinvolga l’intera società”: l’idea, quindi, è affiancare alla repressione delle infrazioni anche un lavoro di educazione alla guida consapevole fin dall’età scolare.

Per famiglie, neopatentati e flotte aziendali, questo approccio integrato potrebbe tradursi, se e quando i progetti saranno definiti, in nuovi programmi formativi, campagne dedicate ai giovani e iniziative di sensibilizzazione che non si limitino alla teoria del Codice della Strada. Il comunicato non entra però nei dettagli operativi del tavolo: non sono indicate scadenze, composizione, frequenza delle riunioni, né eventuali obiettivi numerici di riduzione dell’incidentalità.

Resta chiaro però il perimetro: i tre ministeri si impegnano formalmente a lavorare assieme, con l’idea di incidere non solo sui comportamenti di chi guida oggi, ma soprattutto sulle abitudini delle prossime generazioni di automobilisti.

Focus sui giovani e cultura della prevenzione

Uno dei passaggi chiave del comunicato riguarda il focus specifico sui giovani. Viene sottolineato che le iniziative discusse hanno “un impegno prioritario rivolto alla tutela dei giovani” e che l’attenzione maggiore sarà rivolta proprio alle fasce orarie serali e notturne, quando il mix tra spostamenti per il tempo libero, stanchezza e possibili distrazioni alla guida rende più alta l’esposizione al rischio. La scelta delle zone della movida come teatro principale dei controlli non è casuale: il messaggio politico è che chi esce la sera, soprattutto se giovane, dovrà mettere in conto più verifiche su strada e una presenza più fitta delle pattuglie.

Sul fronte culturale, il tavolo tecnico avrà il compito – come si legge nella nota – di “elaborare progetti mirati […] per costruire una cultura della prevenzione che parta dalle scuole e coinvolga l’intera società”. Tradotto: non si punta solo a far rispettare le regole con più sanzioni e controlli, ma anche a lavorare sull’idea che sicurezza stradale significhi comportamenti responsabili, pianificazione degli spostamenti, uso consapevole dell’auto e dei mezzi a disposizione.

Per chi guida per lavoro, per chi accompagna i figli in auto o per chi organizza parchi veicoli aziendali, queste linee d’azione potrebbero in futuro trasformarsi in corsi dedicati, materiali educativi o progetti scolastici. Al momento, tuttavia, il comunicato non fornisce esempi concreti di tali progetti, limitandosi a fissare il principio e la cornice istituzionale in cui dovranno nascere.

"Accogliamo con favore le iniziative del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il rafforzamento dei controlli e l'istituzione di un tavolo tecnico tra i Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e dell'Istruzione sono segnali importanti verso una strategia integrata. La riduzione degli incidenti richiede una responsabilità condivisa e una vera cultura della prevenzione che unisca istituzioni, scuola, imprese e cittadini. Dobbiamo continuare a investire in formazione, infrastrutture e innovazione tecnologica, mettendo sempre al centro la persona. La collaborazione emersa oggi è un passo cruciale per una mobilità più sicura e responsabile", ha commentato Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia.

Cosa cambia ora per automobilisti e operatori

Dal punto di vista pratico, le uniche misure immediate che emergono dal comunicato ufficiale riguardano il rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti nelle aree sensibili, in particolare quelle della movida. Non vengono annunciate modifiche al Codice della Strada, nuove tipologie di sanzioni o cambiamenti specifici per il mondo delle imprese e delle flotte, ma è ragionevole aspettarsi, per chi si muove spesso la sera o di notte, una maggiore probabilità di essere fermato per controlli di routine.

Per molti automobilisti questo potrà significare tempi di viaggio leggermente più lunghi nelle zone più pattugliate, ma anche, potenzialmente, un ambiente di guida più controllato, con meno spazio per chi eccede con velocità e comportamenti pericolosi.

Per chi gestisce veicoli aziendali o parchi auto, il segnale politico è il seguente: la sicurezza stradale legata ai giovani e alla mobilità notturna è salita nell’agenda del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Se il tavolo tecnico produrrà, nei prossimi mesi, linee guida o programmi specifici, non è escluso che i datori di lavoro siano chiamati a fare la loro parte, ad esempio con policy interne più rigide sull’uso dei veicoli in orari notturni o con maggiori iniziative di formazione per i dipendenti più giovani.

Per ora, però, il comunicato resta sul piano degli indirizzi: controlli rafforzati subito, lavoro interministeriale per definire progetti strutturali e, come obiettivo dichiarato, una cultura della prevenzione che dal banco di scuola arrivi fino al volante.