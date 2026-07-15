La Linktour Alumi sfida la Smart Fortwo a partire da 9.450 euro
Questo quadriciclo è quasi un'automobile per il telaio, i freni con ABS, il climatizzatore, lo spazio e altro ancora. Ecco i listini
La Linktour Alumi è un quadriciclo a 2 posti lungo poco più di 2,5 metri disponibile con un'omologazione L6e (che si può guidare a partire da 14 anni) e con un'omologazione L7e, guidabile a partire da 16 anni.
La Alumi è importata e distribuita dalla società italiana ATFlow del Gruppo Autotorino, per mettere sul mercato un veicolo costruito dal più grande produttore di alluminio cinese, con una monoscocca in lega leggera più robusta e leggera rispetto ad altri quadricicli.
Da veicolo di categoria superiore sono anche dotazioni come l'aria condizionata, l'impianto frenante con ABS o il servosterzo. Oltre che confrontarsi con quadricicli come la Citroen Ami, la Fiat Topolino, la Microlino o la Mobilize Duo, la Linktour Alumi può essere anche un'alternativa alla nuova Smart #2, puntando su prezzi più bassi e su caratteristiche non lontane da quelle di un'automobile "vera".
Linktour Alumi (2026): gli allestimenti
La Linktour Alumi che abbiamo guidato in questa prova su strada è lunga 2,68 metri, alta 1,55 metri o 1,59 metri (in base alle versioni), larga 1,50 metri e con un passo di 1,80 metri.
Il bagagliaio arriva fino a 320 litri, un valore ottimo per un quadriciclo, mentre la carrozzeria si può avere in 4 colori: Bianco Luna, Verde Germoglio, Grigio Roccia e Nero Stellato.
Gli allestimenti della versione L6e si chiamano Alumi, Alumi Plus (disponibile a partire dalla fine del 2026), Alumi Pro e quelli della versione L7e si chiamano Alumi Elite, Alumi Elite Plus (disponibile dalla fine del 2026) Alumi Elite Pro.
Linktour Alumi (2026) - Prova su strada
La versione di accesso della Alumi L6e è dotata di:
- luci diurne a LED (DRL) e fari anteriori e posteriori a LED
- porte con vetri senza cornice
- cristalli elettrici con apertura e chiusura automatica da remoto con il telecomando sulla chiave, provvista anche di chiave di riserva meccanica
- sistema di sbrinamento di parabrezza e lunotto
- tetto panoramico in vetro
- quadro strumenti digitale da 5"
- volante in plastica
- selettore delle marce sul piantone di sterzo
- sedili e rivestimenti interni in tessuto con cinture di sicurezza a 3 punti
- sedile conducente e passeggero regolabile manualmente a 4 vie con angolo massimo di reclinazione di 169°
- regolazione specchietti esterni manuale
- supporto per smartphone e gancio portaoggetti
- luci di lettura interne a LED
Linktour Alumi (2026) - Prova su strada
La Alumi Elite L7e "base" aggiunge anche il servosterzo elettrico, la regolazione specchietti esterni elettrica, le alette parasole con specchio retrovisore interno, la Smart Key con avviamento KEYLESS e chiave di emergenza, l'app LINKTOUR per controllo remoto della vettura sullo smartphone.
Sulle Alumi più equipaggiate la dotazione viene integrata da:
- climatizzatore caldo/freddo con riscaldamento e raffreddamento a due livelli e ricircolo aria a 7 velocità
- bocchette aria su viso e piedi
- cavo di ricarica domestico
- display centrale touch da 10,25" con Radio AM\FM
- connessione wireless Apple CarPlay / Android Auto
- retrocamera posteriore di parcheggio
- connessione Bluetooth audio e telefono
- volante in pelle multifunzione con comandi integrati
- riproduzione audio/video tramite USB e altoparlanti
- sedili e rivestimenti interni in tessuto con cinghie portaoggetti oppure sedili e rivestimenti interni bi-color in eco-pelle con cinghie portaoggetti e cinture di sicurezza arancioni
- porta USB C ad alta potenza (60W) e presa 12 V
Linktour Alumi (2026) - Prova su strada
Linktour Alumi (2026): i prezzi
La Linktour Alumi è disponibile presso una rete dei concessionari selezionati dall'importatore e distributore ATFlow, del Gruppo Autotorino.
Il listino dell'omologazione L6e parte da 9.450 euro con la Alumi, salendo a 11.990 euro con la Alumi Plus e a 12.990 euro con la Alumi Pro.
L'omologazione L7e invece parte dai 12.990 euro della Alumi Elite, passando ai 13.990 euro della Alumi Elite Plus e ai 14.990 euro della Alumi Elite Pro.
La messa su strada costa 600 euro, mentre per la vernice metallizzata ci vogliono 500 euro.
Linktour Alumi (2026) - Prova su strada
Gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni anno o 10.000 km, con sostituzione dell'olio della trasmissione ogni anno o 10.000 km e dell'olio freni ogni 2 anni o 20.000 km.
E ci sono 3 anni di garanzia sul veicolo a chilometraggio illimitato (per le partite IVA, invece, 2 anni o 50.000 km), con l'integrazione di altre garanzie specifiche.
- Garanzia sistema di trazione elettrica: 5 anni a chilometraggio illimitato (partite IVA 3 anni o 60.000 km)
- Garanzia contro la perforazione da corrosione: 6 anni a chilometraggio illimitato
- Garanzia sulla verniciatura: 3 anni a chilometraggio illimitato
- Garanzia su consumabili: 3 mesi / 5.000 km
- Garanzia su ricambi : 2 anni a chilometraggio illimitato.
Linktour Alumi (2026): i motori
La batteria della Linktour Alumi è integrata nel pianale della monoscocca di alluminio, con un’architettura CTB (Cell-to-Body) usata per la prima volta nella categoria L-Series, che comprende diverse tipologie di veicoli leggeri: ciclomotori e moto, tricicli, quadricicli.
Il pacco batteria quindi viene integrato direttamente nella struttura del veicolo, ottimizzando gli ingombri per migliorare di un 10% nell’efficienza complessiva rispetto a soluzioni più tradizionali con celle assemblate in moduli, per formare a loro volta la batteria.
Sono previste 2 batterie: la Alumi omologata come quadriciclo L6e ha una capacità di 7 kWh, 120 km di autonomia dichiarata, 8 CV di potenza 8 CV e 45 km/h di velocità massima; la Alumi Elite omologata come quadriciclo L7e ha una capacità di 13 kWh, 180 km di autonomia dichiarata, 13 CV (con un picco di 31 CV) di potenza, 90 km/h di velocità massima.
La Alumi Elita impiega 5,5 s nello 0-50 km/h, grazie anche alla presenza di una modalità Sport, con la capacità di superare pendenze fino al 35% (la Alumi L6e arriva a un massimo del 30%).
Il peso a vuoto varia da 585 kg a 645 kg a seconda delle versioni, mentre il diametro di sterzata è per tutte di 9 metri e la ricarica domestica o presso infrastrutture pubbliche arriva a una potenza massima di 3 kW.
Fotogallery: Linktour Alumi e Alumi Elite
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