La Linktour Alumi sfida la Smart Fortwo a partire da 9.450 euro

La Linktour Alumi è un quadriciclo a 2 posti lungo poco più di 2,5 metri disponibile con un'omologazione L6e (che si può guidare a partire da 14 anni) e con un'omologazione L7e, guidabile a partire da 16 anni.

La Alumi è importata e distribuita dalla società italiana ATFlow del Gruppo Autotorino, per mettere sul mercato un veicolo costruito dal più grande produttore di alluminio cinese, con una monoscocca in lega leggera più robusta e leggera rispetto ad altri quadricicli.

Da veicolo di categoria superiore sono anche dotazioni come l'aria condizionata, l'impianto frenante con ABS o il servosterzo. Oltre che confrontarsi con quadricicli come la Citroen Ami, la Fiat Topolino, la Microlino o la Mobilize Duo, la Linktour Alumi può essere anche un'alternativa alla nuova Smart #2, puntando su prezzi più bassi e su caratteristiche non lontane da quelle di un'automobile "vera".

Linktour Alumi (2026): gli allestimenti

La Linktour Alumi che abbiamo guidato in questa prova su strada è lunga 2,68 metri, alta 1,55 metri o 1,59 metri (in base alle versioni), larga 1,50 metri e con un passo di 1,80 metri.

Il bagagliaio arriva fino a 320 litri, un valore ottimo per un quadriciclo, mentre la carrozzeria si può avere in 4 colori: Bianco Luna, Verde Germoglio, Grigio Roccia e Nero Stellato.

Gli allestimenti della versione L6e si chiamano Alumi, Alumi Plus (disponibile a partire dalla fine del 2026), Alumi Pro e quelli della versione L7e si chiamano Alumi Elite, Alumi Elite Plus (disponibile dalla fine del 2026) Alumi Elite Pro.

Linktour Alumi (2026) - Prova su strada Foto di: Linktour

La versione di accesso della Alumi L6e è dotata di:

luci diurne a LED (DRL) e fari anteriori e posteriori a LED

porte con vetri senza cornice

cristalli elettrici con apertura e chiusura automatica da remoto con il telecomando sulla chiave, provvista anche di chiave di riserva meccanica

sistema di sbrinamento di parabrezza e lunotto

tetto panoramico in vetro

quadro strumenti digitale da 5"

volante in plastica

selettore delle marce sul piantone di sterzo

sedili e rivestimenti interni in tessuto con cinture di sicurezza a 3 punti

sedile conducente e passeggero regolabile manualmente a 4 vie con angolo massimo di reclinazione di 169°

regolazione specchietti esterni manuale

supporto per smartphone e gancio portaoggetti

luci di lettura interne a LED

Linktour Alumi (2026) - Prova su strada Foto di: Linktour

La Alumi Elite L7e "base" aggiunge anche il servosterzo elettrico, la regolazione specchietti esterni elettrica, le alette parasole con specchio retrovisore interno, la Smart Key con avviamento KEYLESS e chiave di emergenza, l'app LINKTOUR per controllo remoto della vettura sullo smartphone.

Sulle Alumi più equipaggiate la dotazione viene integrata da:

climatizzatore caldo/freddo con riscaldamento e raffreddamento a due livelli e ricircolo aria a 7 velocità

bocchette aria su viso e piedi

cavo di ricarica domestico

display centrale touch da 10,25" con Radio AM\FM

connessione wireless Apple CarPlay / Android Auto

retrocamera posteriore di parcheggio

connessione Bluetooth audio e telefono

volante in pelle multifunzione con comandi integrati

riproduzione audio/video tramite USB e altoparlanti

sedili e rivestimenti interni in tessuto con cinghie portaoggetti oppure sedili e rivestimenti interni bi-color in eco-pelle con cinghie portaoggetti e cinture di sicurezza arancioni

porta USB C ad alta potenza (60W) e presa 12 V

Linktour Alumi (2026) - Prova su strada Foto di: Linktour

Linktour Alumi (2026): i prezzi

La Linktour Alumi è disponibile presso una rete dei concessionari selezionati dall'importatore e distributore ATFlow, del Gruppo Autotorino.

Il listino dell'omologazione L6e parte da 9.450 euro con la Alumi, salendo a 11.990 euro con la Alumi Plus e a 12.990 euro con la Alumi Pro.

L'omologazione L7e invece parte dai 12.990 euro della Alumi Elite, passando ai 13.990 euro della Alumi Elite Plus e ai 14.990 euro della Alumi Elite Pro.

La messa su strada costa 600 euro, mentre per la vernice metallizzata ci vogliono 500 euro.

Linktour Alumi (2026) - Prova su strada Foto di: Linktour

Gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni anno o 10.000 km, con sostituzione dell'olio della trasmissione ogni anno o 10.000 km e dell'olio freni ogni 2 anni o 20.000 km.

E ci sono 3 anni di garanzia sul veicolo a chilometraggio illimitato (per le partite IVA, invece, 2 anni o 50.000 km), con l'integrazione di altre garanzie specifiche.

Garanzia sistema di trazione elettrica: 5 anni a chilometraggio illimitato (partite IVA 3 anni o 60.000 km)

Garanzia contro la perforazione da corrosione: 6 anni a chilometraggio illimitato

Garanzia sulla verniciatura: 3 anni a chilometraggio illimitato

Garanzia su consumabili: 3 mesi / 5.000 km

Garanzia su ricambi : 2 anni a chilometraggio illimitato.

Linktour Alumi (2026): i motori

La batteria della Linktour Alumi è integrata nel pianale della monoscocca di alluminio, con un’architettura CTB (Cell-to-Body) usata per la prima volta nella categoria L-Series, che comprende diverse tipologie di veicoli leggeri: ciclomotori e moto, tricicli, quadricicli.

Il pacco batteria quindi viene integrato direttamente nella struttura del veicolo, ottimizzando gli ingombri per migliorare di un 10% nell’efficienza complessiva rispetto a soluzioni più tradizionali con celle assemblate in moduli, per formare a loro volta la batteria.

Sono previste 2 batterie: la Alumi omologata come quadriciclo L6e ha una capacità di 7 kWh, 120 km di autonomia dichiarata, 8 CV di potenza 8 CV e 45 km/h di velocità massima; la Alumi Elite omologata come quadriciclo L7e ha una capacità di 13 kWh, 180 km di autonomia dichiarata, 13 CV (con un picco di 31 CV) di potenza, 90 km/h di velocità massima.

La Alumi Elita impiega 5,5 s nello 0-50 km/h, grazie anche alla presenza di una modalità Sport, con la capacità di superare pendenze fino al 35% (la Alumi L6e arriva a un massimo del 30%).

Il peso a vuoto varia da 585 kg a 645 kg a seconda delle versioni, mentre il diametro di sterzata è per tutte di 9 metri e la ricarica domestica o presso infrastrutture pubbliche arriva a una potenza massima di 3 kW.

Fotogallery: Linktour Alumi e Alumi Elite

11 Fonte: Linktour