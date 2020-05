Con il nuovo modello, la Peugeot 2008 è cresciuta avvicinandosi alla sorella maggiore, la Peugeot 3008 (che ora è anche ibrida plug-in). È diventata quindi più spaziosa, ma è anche più equipaggiata, come potete vedere nella prova del Perché Comprarla.

In questo approfondimento vediamo insieme invece come configurare la versione GT Line, uno dei più completi, per capire che differenze di prezzo e dotazione ci sono rispetto agli altri livelli di allestimento scelti nel video.

La gamma

Il listino della Peugeot 2008 parte dalla versione Access, salendo alla Allure, alla GT Line e arrivando alla GT. In questo Come Configurarla ci concentriamo sulla 2008 GT Line, andando a vedere se valga la pena partire da un prezzo più alto, oppure scegliere un allestimento meno ricco e integrare poi la dotazione con più accessori a richiesta. Se invece siete interessati ai costi di esercizio, potete leggere quanto consuma la nuova Peugeot 2008.

Gli optional

La 2008 GT Line ha di serie praticamente tutto ciò che serve, tranne il sensore di angolo cieco laterale, che stranamente non si può avere sugli allestimenti Allure e Active. Su quest’ultima, i cerchi in lega sono da 16 pollici, mentre a richiesta restano gli specchietti ripiegabili, o la telecamera di retromarcia. Interessante, in ogni caso, è la differenza di prezzo inferiore ai 400 euro che separa la motorizzazione alimentata a GPL dalla sorella a benzina. Di solito per passare al gas bisogna spendere circa 2.000 euro in più, in questo caso invece servono meno chilometri per arrivare al punto di pareggio.

Il prezzo finale

A conti fatti, dunque, scegliendo come motore il 3 cilindri turbo benzina 1.2 da 130 CV, abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti, il prezzo di partenza di 28.600 euro per una Peugeot 2008 GT Line sale con la nostra configurazione a 32.000 euro, contro i 29.700 circa della 2008 Allure e i quasi 26.600 euro della 2008 Active.

2008 Allure PureTech 130 automatico 8 rapporti 2008 GT Line PureTech 130 automatico 8 rapporti 26.400 €

28.600 € DOTAZIONE DI SERIE Climatizzatore automatico monozona

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione suolo

Touchscreen 7”Apple Car / Android Auto

Radio DAB

Piano di carico vano bagagli reg in altezza (2 posiz) DOTAZIONE DI SERIE

in aggiunta rispetto ad Allure

i-Cockpit 3D con Head-up Digital Display

Sedili sportivi

Drive Mode (Normal./Eco./Sport)

Volante in pelle Pieno Fiore traforata

Pedaliera in alluminio

Battitacco anteriore in alluminio

Vetri posteriori e lunotto oscurati

Illuminazione ambiente in 8 colori sulla plancia e sui pannelli porta

OPTIONAL Vernice metallizzata

Sedili anteriori riscaldabili

Sensori parcheggio anteriori

Chiave keyless

Allarme

Airbag laterali posteriori

Drive assist plus OPTIONAL Vernice metallizzata

Sedili anteriori riscaldabili

Impianto hi-fi Focal

Allarme

Blind spot

Airbag laterali posteriori

Drive assist plus 29.730 € 32.000 €

Le alternative

Fin qui abbiamo ragionato all’interno della gamma del SUV francese, ma estendendo il ragionamento ad un confronto con la concorrenza si può chiamare in causa la MINI Countryman, anche lei lunga 4,30 metri e da considerarsi come un punto di riferimento nella categoria per la guidabilità. E poi c’è la Volkswagen T-Roc, che in questo articolo viene messa a Ford Puma, ecco tutti i SUV che deve sfidare.