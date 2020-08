Quando si parla di auto di lusso - o, se preferite, premium - Audi, BMW e Mercedes sono le rivali per definizione. Da anni i marchi di riferimento in questo confronto sono loro, soprattutto nella categoria a cui appartengono le protagoniste di questa Sfida di Motor1.com: Audi A3, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A.

Questi tre modelli sono tra le auto che alimentano di più le tifoserie tra gli appassionati, a maggior ragione ora che tutt'e tre sono a motore e trazione anteriore. In questa video-prova le abbiamo messe a confronto e abbiamo dato i voti per stabilire una vincitrice.

Come sono fuori

La sfidante arrivata più di recente sul mercato, la nuova Audi A3 Sportback, è quella con la carrozzeria più larga delle tre, ma ha anche il passo più corto ed è la più leggera.

La BMW Serie 1, invece, è (di poco) la più corta del gruppo e anche quella più bassa, pur essendo la più pesante. La più lunga di questo trio è dunque la Mercedes Classe A, che offre anche il passo più generoso e ha la carrozzeria più alta delle due rivali. Per quanto riguarda invece fari, cerchi e altri dettagli esterni, trovate più spiegazioni nel video.

AUDI BMW MERCEDES Lunghezza (cm) 434 432 442 Larghezza (cm) 182 180 180 Altezza (cm) 145 143 146 Passo (cm) 264 267 273 Peso (kg) 1.410 1.450 1.420 Bagagliaio (litri) 380 - 1.200 380 - 1.200 370 - 1.210

Come sono dentro

In termini di bagagliaio, non ci sono grandi differenze a livello di spazio e sfruttabilità del vano di carico. Parlando invece di dettagli, la BMW per esempio ha un totale di 11 ganci e lo scalino meno pronunciato, Audi è quella con il doppiofondo più capiente per contenere anche la cappelliera, mentre i poggiatesta integrati negli schienali della Mercedes intralciano nel ribaltamento dei sedili.

Nel filmato potete anche fare un confronto per quanto riguarda l'abitabilità interna mantenendo la stessa regolazione del posto guida, rendendovi conto del livello di qualità percepita di queste tre tedesche. Da questo punto di vista la Classe A fa un'ottima figura, a prescindere dai materiali effettivamente utilizzati, che per l'Audi sono sotto le aspettative come per le plastiche nella zona e del vano di carico, mentre la BMW non delude quanto a solidità costruttiva, senza restituire lo stesso "effetto wow" della Mercedes o della A3.

La Classe A la spunta quanto a possibilità di personalizzazione del sistema di infotainment e comandi vocali, pur avendo anche troppe funzioni tra cui navigare. Ma Apple car play è wireless solo su A3 e Serie 1, che ha anche Android auto senza fili. L'Audi è quella con l'equilibrio migliore tra digitalizzazione degli strumenti e interfaccia utente, anche se il rotore fisico di BMW è sempre la soluzione che distrae meno con l'auto in movimento. Le sfumature fra queste tre auto, comunque, parlando di interni sono tante: potete favi un'idea più completa guardando il filmato.

Come vanno

La BMW Serie 1 è la più piacevole da guidare, grazie ad esempio al posteriore che allarga piacevolmente con il posteriore per impostare le traiettorie migliori in curva. In più dà molta soddisfazione nella taratura dello sterzo e del cambio automatico ad 8 rapporti; le sospensioni assorbono bene (anche nelle versioni senza la regolazione elettronica degli ammortizzatori) e l'insonorizzazione è più curata rispetto alle due rivali, soprattuto per come è incapsulato il motore.

Come raccontato nel video, la Mercedes Classe A è l'auto che in questo confronto ha l'indole più da viaggiatrice in termini di aerodinamica, ma anche per la calibrazione molto fluida dello sterzo e del cambio automatico ad 8 marce, che però è quello con la logica di funzionamento meno precisa in questo test. A patto, però, di non esagerare con la misura dei cerchi o di non dimenticare l'optional delle sospensioni elettroniche, perché altrimenti l'assorbimento ne risente parecchio. Anche perché l'isolamento acustico dell'abitacolo è migliorabile.

L'Audi A3 Sportback è offre praticamente lo stesso comfort della Serie 1 grazie a un buon livello di insonorizzazione e pur non avendo gli ammortizzatori regolabili elettronicamente. La risposta del cambio automatico a 7 rapporti è rapida e puntuale, mentre quella del motore e dell'assetto è molto omogenea, equilibrata. A metà strada, insomma, tra il carattere della BMW e quello della Mercedes.

Per quanto riguarda i consumi la lotta che finisce a pari merito: i motori di questa sfida - tutti 4 cilindri 2.0 turbo diesel, con 150 CV su A3 e Classe A e nella variante da 190 CV sulla Serie 1 - hanno fatto registrare medie di 18-19 km al litro (5,3 litri/100 km).

E venendo al capitolo assistenti alla guida, gli ADAS, il cruise control adattivo con stop and go è di serie su Audi e Mercedes (optional su BMW) e ha un'ottima calibrazione, indipendentemente dell’auto. Il lane assist, invece, compreso nel prezzo su tutte, non ha in nessun caso la funzione di lane centering, ma su Audi e BMW è più lineare negli interventi correttivi col volante, mentre sulla Mercedes la correzione fatta con i freni dal sistema ESP è troppo brusca. La Classe A si rifà in parte con il blind spot che al contrario delle rivali - su cui per il resto funziona bene - avverte anche ad auto ferma, quando si apre la portiera, per segnalare l’arrivo di ciclisti o altre auto.

Versioni provate Audi A3 35 TDI S Tronic Allestimento S Line Edition Motore 2.0 turbo diesel 4 cilindri Potenza 150 CV @ 3.000 rpm Coppia 360 Nm @ 1.600 rpm Cambio 7 marce auto dual clutch Trazione anteriore BMW 120d xDrive Allestimento MSport Motore 2.0 turbo diesel 4 cilindri Potenza 190 CV @ 4.000 rpm Coppia 400 Nm @ 1.750 rpm Cambio 8 marce auto idraulico Trazione integrale Mercedes A 200d automatic Allestimento Premium Motore 2.0 turbo diesel 4 cilindri Potenza 150 CV @ 3.400 rpm Coppia 320 Nm @ 1.400 rpm Cambio 8 marce dual clutch Trazione anteriore

La pagella finale

Ed eccoci al momento della verità. È tempo di tirare le somme - letteralmente - dando i voti alle tre auto nella pagella che trovate qui sotto. Se non volete sommare le singole voci, potete scoprire chi vince guardando il video, dove troverete anche il commento ai nostri voti.