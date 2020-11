Fra le tante auto mild hybrid, quelle con l'aiutino elettrico, sono ancora poche quelle compatte, un tempo definite utilitarie e adatte sia a un uso cittadino che extraurbano.

Tra queste una delle novità più recenti è la Ford Fiesta mild hybrid, ufficialmente denominata 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV e impegnata in questa prova consumi reali Roma-Forlì con ottimi risultati. il consumo medio è stato infatti di 4,15 l/100 km (24,10 km/l) e la spesa di soli 21,20 euro per la benzina.

Terza fra le mild hybrid a benzina

Con la sua media di 4,15 l/100 km la nuova Ford Fiesta Hybrid sfiora la Top 10 della classifica consumi reali, categoria auto a benzina, risultando allo stesso tempo una delle migliori mild hybrid in assoluto.

La Fiesta con l'elettrificazione "leggera" eguaglia infatti il risultato della nuova Volkswagen Golf 1.0 eTSI Evo, è vicinissima ad una rivale diretta come la Suzuki Swift Hybrid (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e non troppo lontana dalla Fiat Panda Hybrid che domina la categoria con 3,90 l/100 km (25,6 km/l).

A titolo di confronto vediamo che questa Fiesta mild hybrid ha consumato poco più della Ford Fiesta 1.0 EcoBoost senza aiutino elettrico, ma con una potenza superiore che in questo caso tocca i 125 CV.

Pratica come le altre Fiesta

La Ford Fiesta, anche in questa variante con motorizzazione mild hybrid a 48 volt che migliora consumi ed emissioni, si dimostra un'auto come sempre "concreta", facile da guidare e da vivere, come sanno i tanti clienti che l'hanno scelta negli ultimi anni.

Ora c'è in più il vantaggio dell'omologazione come auto ibrida, con le relative agevolazioni locali per parcheggio, circolazione e bollo, sempre con i brillanti 125 CV del motore tre cilindri turbo benzina di Ford e il cambio manuale a6 marce. Sono invece al momento esauriti i fondi per gli incentivi statali per la fascia 91-110 g/km di CO2 in cui ricade l'auto provata.

Il prezzo dell'auto in prova, con allestimento ST-Line e quasi ogni optional disponibile a listino, raggiunge i 27.050 euro, ma con le promozioni Ford sempre attive la cifra può scendere di molto.

Basta poca benzina

Anche nelle tipiche condizioni di guida quotidiane, nel traffico della città, in autostrada o nell'uso misto la Ford Fiesta mild hybrid continua ad essere parca nei consumi, con un serbatoio di benzina da 42 litri che garantisce ottime autonomie con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

655 km di autonomia

655 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

840 km di autonomia

840 km di autonomia Autostrada: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

735 km di autonomia

735 km di autonomia Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.234 km di autonomia

1.234 km di autonomia Massimo consumo: 19,5 l/100 km (5,1 km/l)

214 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line Ibrido

(benzina) 91,9 kW Euro 6d-ISC-FCM 92 g/km 117 g/km

Dati

Vettura: Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line

Listino base: 22.150 euro

Data prova: 13/11/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 24°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,419 euro/l (Benzina)

Km del test: 855

Km totali all'inizio del test: 3.538

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 205/45 R17 88V XL (Etichetta UE: C, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,15 l/100 km (24,10 km/l)

Computer di bordo: 4,0 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 21,20 euro

Spesa mensile: 47,11 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 340 km

Quanto fa con un pieno: 1.012 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.