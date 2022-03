La Mercedes Classe A è un classico tra le compatte a cinque porte e, soprattutto con motorizzazione a gasolio, resta la scelta ottimale per chi vuole il lusso della Stella unito a misure contenute, consumi ridotti e ottima autonomia.

Chi non intende seguire a tutti i costi il trend dei SUV e crossover può optare per la Classe A che da poco più di un anno propone il nuovo motore 2.0 turbodiesel al posto del precedente 1.5. Noi abbiamo scelto per la prova consumi reali la versione d'accesso di questa motorizzazione a gasolio, la Mercedes A 180 d da 116 CV dotata però di cambio automatico 8G-DCT a doppia frizione.

La tedesca ha ottenuto nella prova di 360 km un ottimo consumo medio di 3,85 l/100 km (25,97 km/l) che equivalgono a una spesa di 26,94 euro con gli attuali prezzi del gasolio.

Ottima posizione nella classifica consumi

Con questo risultato la Classe A col motore 2.0 diesel da 116 CV si posiziona quindi nella parte alta della classifica consumi reali, ma pur sempre leggermente staccata dalla sorprendente Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l) e dalla precedente Mercedes A 180 d Automatic (diesel 1.5) provata nel 2018 che è ancora la regina delle diesel con i suoi 3,00 l/100 km (33,3 km/l).

Poco più della Classe A ha invece consumato la Fiat Tipo Station Wagon 1.6 Multijet 120 CV DCT (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) con la Kia ProCeed GT Line1.6 CRDi 136 CV 7DCT più distaccata a quota 4,20 l/100 km (23,8 km/l) e la Ford Focus ST-Line Wagon 2.0 EcoBlue 150 CV automatica che chiude la categoria con i suoi 4,55 l/100 km (21,9 km/l).

Diesel tranquillo su una 5 porte d'impostazione sportiva

La vettura provata è una Mercedes A 180 d Automatic Sport che ha già nella dotazione di serie fari a LED, sedili comfort, climatizzatore automatico bizona e volante sportivo. L'aggiunta del doppio schermo da 10,25" in plancia, il pacchetto Night con cerchi da 18" e vetri oscurati portano il prezzo di listino vicino ai 39.000 euro, promozioni escluse. Per completare la configurazione di una vettura di questo livello andrebbero forse aggiunti altri optional come la chiusura keyless, il cruise control adattivo e l'allerta angolo cieco, ma così facendo il prezzo finale crescerebbe ancora un po'.

Così dotata e con questo propulsore la Classe A risulta sempre gradevole da guidare, bassa come piace a chi vuole una classica hatchback dall'impostazione sportiva e spaziosa al punto giusto, soprattutto a livello di bagagliaio. La potenza del motore non è esuberante, ma abbinata al cambio doppia frizione a 8 marce risulta piuttosto piacevole in ogni situazione di guida; solo chi cerca la massima prestazione può rimanere un po' deluso. Bene, come da tradizione Mercedes, l'ergonomia dei comandi e del posto di guida, oltre alla facilità di utilizzo del sistema d'infotainment MBUX.

Bene efficienza e autonomia

La buona efficienza di questo motore 2.0 turbodiesel si conferma anche nelle altre più comuni situazioni di guida, sia in città che in autostrada, rimanendo anche nelle prove più "dure" poco sopra i 5 l/100 km.

Il serbatoio da 43 litri di gasolio consente di percorrere sempre molti chilometri con un pieno, arrivando facilmente a superare gli 800 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

752 km di autonomia

752 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

778 km di autonomia

778 km di autonomia Autostrada: 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

808 km di autonomia

808 km di autonomia Economy run: 3,0 l/100 km (33,3 km/l)

1.431 km di autonomia

1.431 km di autonomia Massimo consumo: 27,9 l/100 km (3,6 km/l)

154 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes A 180 d Automatic Sport Gasolio 85 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.415 kg 133 g/km

Dati

Vettura: Mercedes A 180 d Automatic Sport

Listino base: 34.537 euro

Data prova: 28/02/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 16°/Sereno, 7°

Prezzo carburante: 1,944 euro/l (Gasolio)

Km del test: 960

Km totali all'inizio del test: 360

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter SottoZero 3 - 225/45 R18 95V MO XL M+S (Etichetta UE: D, B, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 3,85 l/100 km (25,97 km/l)

Computer di bordo: 3,9 l/100 km

Alla pompa: 3,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 26,94 euro

Spesa mensile: 59,88 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 267 km

Quanto fa con un pieno: 1.117 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.