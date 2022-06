Col decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a fine marzo il Governo ha previsto il ricalcolo delle aliquote di accisa per un mese dalla data di attuazione. Una misura che ha contribuito in maniera significativa ad abbassare il costo dei carburanti, tornati a inizio maggio a un valore inferiore ai 1,8 euro/litro nel caso di benzina e gasolio e inferiore a 0,8 euro/litro per quanto riguarda il GPL.

Dopo un mese di ribasso, però, il nuovo rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e la scadenza del decreto del Governo hanno contribuito ad un nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti che oggi, a giugno 2022, stando ai dati pubblicati dalle analisi del Ministero della Transizione Ecologica, sono tornati a sfiorare i 2 euro per benzina e diesel, mentre il GPL si muove tra 0,837 e 0,849 euro/litro.

A questo punto, per chi è intenzionato a comprare una vettura o a cambiarla, diventa legittimo farsi i classici “due conti in tasca” per capire quale sia l’alimentazione più giusta per risparmiare un po’ di soldi in un contesto critico e in continua evoluzione. La prova combinata della Hyundai Bayon in versione benzina-mild hybrid e GPL, a cui abbiamo partecipato nelle suggestive strade che circondano il Lago d'Iseo, ci ha messo di fronte a un confronto inevitabile e ci ha permesso di fare una panoramica sui costi. Vediamo com’è andata.

In Italia piace il GPL

Prima di partire con il confronto sui consumi e sui costi della Hyundai Bayon nelle due alimentazioni differenti è bene fare una panoramica del mercato e ricordare qualche specifica tecnica sulla vettura.

Con un segmento come quello dei B-SUV sempre più affollato e competitivo (i numeri sono in continua crescita anche a livello di immatricolazioni), la Casa coreana ha deciso di lanciare solo sul mercato italiano una versione GPL sviluppata con BRC.

Una scelta ponderata che va di pari passo con lo sviluppo del mercato che, in Italia, vede l’alimentazione GPL aumentare di 2 punti percentuale rispetto al 2021 e raggiungere quota 6% nel totale delle alimentazioni. Una crescita guidata in prima linea da modelli come la Renault Captur GPL.

I punti di forza delle due versioni

La prova combinata tra il 1.2 GPL da 82 CV e il 1.0 TGDI da 100 CV con tecnologia mild-hybrid a 48V ci ha fatto apprezzare le diverse caratteristiche delle due versioni. Nonostante entrambe nascano principalmente per un utilizzo in ambiente urbano, si differenziano molto a livello di prestazioni e di consumi.

Durante il percorso di circa 22 km tra salite e discese intorno al Lago d’Iseo la versione mild-hybrid si è dimostrata, come potevamo immaginare, più scattante e reattiva e ha fatto registrare un consumo medio di 6,0 l/100km.

Dall’altra parte, invece, la Hyundai Bayon GPL ha mostrato qualche limite a livello di prestazioni in salita ma allo stesso tempo ha completato il percorso con un consumo medio combinato di 5,1 l/100 km. Considerando uno scarto approssimativo del 10% sui consumi del computer di bordo, si arriva a 5,6 l/100km.

Quale conviene di più?

Considerando un prezzo della benzina (self service) di 1,97 euro/litro e un consumo di 6 l/100km, il percorso di 22 km è costato in totale 2,6 euro. Per quanto riguarda la versione GPL con un costo del gas di 0,833 e un consumo di 5,6 l/100km, il calcolo porta ad un costo di 1,02 euro (meno della metà).

Supponendo che il costo della benzina e del GPL così come i consumi rimangano costanti nel tempo e considerando un anno di utilizzo, per fare 15.000 km servono circa 1.666 euro di benzina oppure 700 euro di GPL. Una differenza notevole che per molti utenti finali conta di più di quel pizzico di brio in più che offre la versione mild-hybrid durante la guida.

Ai costi del carburante si aggiunge naturalmente il prezzo d’acquisto. Per il mese di giugno, la Casa coreana ha previsto una strategia commerciale ad hoc che, grazie a Ecobonus+Permuta/promo Hyundai, propone la Hyundai Bayon GPL a 15.850 euro e la Hyundai Bayon 1.0 TGDI 48V a 18.000 euro.