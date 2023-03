La Ford Focus Station Wagon è un modello che ha venduto tanto nella sua storia ma che ad oggi con l'arrivo dei SUV vediamo sempre meno.

Nonostante la moda però ha ancora tanti assi nella manica: un prezzo competitivo, tantissimo spazio dentro e si guida bene. Come è fatta e come va? Cliccate sul video in copertina: è lei la protagonista di questo Perché Comprarla!

Ci piace Non ci piace Piacere di guida Visibilità posteriore Abitacolo e bagagliaio spaziosi Gamma motori ridotta Infotainment Non ci sono le bocchette dell'aria posteriori

In un mondo di SUV, tornare alle origini e salire su una station wagon fa sempre piacere a maggior ragione quando si parla della Ford Focus Wagon. Un’auto da famiglia deve essere pratica e razionale e, in questo, lei riesce benissimo. È giusta fuori, spaziosa dentro ed enorme nel bagagliaio e in più è anche divertente da guidare, ha un bell’assetto e una dinamica che le sorelle alte si sognano. Il prezzo poi è quello giusto. Certo, si può sempre migliorare in qualcosa, ma se è da 25 anni che sentiamo parlare di lei un motivo ci sarà, no?

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Partiamo dalle dimensioni: la Ford Focus Wagon è lunga 4 metri e 66, larga 1 e 82 e alta 1 alta e 46, grande ma non fuori scala per muoversi tranquillamente in città. All’interno invece è super spaziosa sia per chi siede dietro che per quanto riguarda il bagagliaio: sono oltre 600 i litri di capacità minima a disposizione, con la soglia di carico che è bassa e non c’è alcun gradino sulla soglia. Le finiture sono di buon livello e si vede come tutto lo spazio sia stato pensato bene per essere sfruttato la massimo: ci sono ganci, anelli, due vasche con retine e le leve per abbattere gli schienali posteriori in configurazione 60-40.

Dietro anche i più alti troveranno facilmente la posizione più comoda: lo spazio a disposizione è sufficiente per le ginocchia, per la testa e per i piedi ed è utile poter sfruttare il bracciolo centrale quando si viaggia in quattro. Sul tunnel ci sono le bocchette dell’aria e una presa di ricarica.

Le misure Fuori Lunghezza 4,66 metri Larghezza 1,82 metri Altezza 1,46 metri Passo 2,70 metri Dentro Bagagliaio 635 / 1.653 litri

Plancia e comandi

Da una Focus ci si aspettano tanta solidità e praticità - e così infatti è -, con i materiali di rivestimento che non sono affatto male. Le plastiche della plancia sono rigide ma quasi sempre ben lavorate superficialmente e alternate tra loro. Sulla parte bassa della consolle all’altezza del ginocchio si trova anche della morbida pelle esattamente come nella parte interna della portiera.

Per quanto riguarda i vani portaoggetti, quello sotto il bracciolo centrale è profondo esattamente come il cassetto davanti al sedile del passeggero. Ce n’è poi uno modulabile al centro del tunnel e un altro davanti alla leva del cambio con la piastra per ricaricare ad induzione lo smartphone e tre prese di ricarica, una 12V, una USB e una USB-C. Nella media le tasche nelle portiere che, dettaglio piccolo ma importante, sono anche rivestite all’interno.

Come va e quanto consuma

Oltre 4 metri e 60 di lunghezza non sono pochi ma la Focus riesce a essere sempre intuitiva e facile da portare anche in città. La posizione di guida è bassa ma nonostante questo non si hanno particolari problemi di visibilità se non in parcheggio, ma ci sono comunque sensori e telecamera, e nelle immissioni a 45° per via dei montanti massicci. In tutte le altre direzioni si ha sempre una buona visuale e anche il raggio di sterzata non è male per cui si riesce ad andar via tra le stradine senza problemi.

In un contesto del genere mi sono trovato molto bene con la combinazione motore trasmissione di questa Focus. Sotto il cofano c’è un 1.0 a tre cilindri da 125 CV mild hybrid - per cui è omologato come ibrido e in alcune grandi città come Roma è esente dal pagamento delle strisce blu - abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti che ha un minimo di slittamento ma riesce comunque ad essere sempre fluido e intelligente nell’inserire la marcia corretta anche quando gli si chiede un maggiore spunto.

In questo è molto accurata la gestione elettronica perché si sente come ogni modalità di guida intervenga in modo sostanzioso per assicurare o un maggiore coinvolgimento o un’efficienza superiore. Ce ne sono 3, Eco, Normale e Sport, e quella che ho preferito è stata la Eco per la dolcezza con cui tutti i comandi rispondono agli imput, dallo sterzo all’acceleratore. In sport la Focus si fa più affilata ma mai nervosa.

È una macchina che per certi versi invoglia ad andare più forte perché l’assetto è rigido il giusto come da tradizione Ford, assorbe bene le asperità ma assicura sempre una gran tenuta, lo sterzo è preciso e il motore spinge bene. E anche il feedback dei freni è ottimo. La macchina è sempre molto piatta con il posteriore che segue bene le traiettorie e nel complesso riesce a garantire fin da subito un bel senso di sicurezza ai passeggeri.

In autostrada mi ha stupito l’insonorizzazione generale dei fruscii aerodinamici e del rotolamento delle gomme ma soprattutto del motore nonostante comunque sia un tre cilindri. Ai bassi vibra un po’ ma ha comunque una timbrica gradevole, ma più aumenta la velocità e meno fa sentire la sua voce, anche in piena accelerazione.

Per quanto riguarda i consumi, in città in condizioni di traffico intermedio si fanno quasi 14 km con un litro di benzina. In autostrada a velocità di codice si superano i 15 mentre in extraurbano i 20. Il tutto per una media di quasi 16 km al litro che corrispondono a circa 6,3 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore 1.0 turbo benzina Potenza 125 CV Coppia 170 Nm Cambio Automatico a 7 marce Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

La Ford Focus Wagon ha un prezzo di listino che parte da poco meno di 30.000 euro per la 1.0 a tre cilindri da 125 CV in allestimento base. C’è poi anche la 1.0 da 155 CV da poco più di 33 mila e un gasolio, il 1.5 da 115 CV da circa 31 mila. Tutte le motorizzazioni possono essere abbinate al cambio automatico per 2.000 euro in più mentre per quanto riguarda gli allestimenti ce ne sono 5 con una differenza di circa 4.000 euro tra il primo e l’ultimo. Tutte le cifre sono incentivi e sconti esclusi, con Ford che, di solito, ha sempre delle buone offerte attive.

Per quanto riguarda le alternative, sul mercato ci sono diverse station wagon lunghe meno di 4 metri e 70. Per filosofia, una delle rivali dirette della Focus è la Skoda Octavia, seguita dalla Volkswagen Golf Variant e dalla Seat Leon Sportstourer. Hanno tutte un bagagliaio molto grande ma più scelta in termini di motorizzazioni. Si possono poi prendere in considerazione anche la Peugeot 308 SW e la Opel Astra Sports Tourer e Molte di queste possono essere scelte ibride plug-in oltre che mild hybrid. Se cercate invece una full hybrid, la Toyota Corolla Touring Sport potrebbe essere una valida alternativa.