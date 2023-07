I restomod rappresentano il ponte ideale tra passato e presente, riproponendo stile e - a volte - meccaniche di ieri con l'esperienza tecnologia di oggi. Proprio come avviene con la Prodrive P25, erede spirituale della Subaru 22B, versione speciale dell'Impreza prodotta nel 1998 per celebrare i 40 anni della Casa e il mondiale Rally conquistato l'anno precedente. L'Impreza delle Impreza, quintessenza della compatta delle Pleiadi.

Bene, i nostri colleghi di Motor1.com USA hanno avuto l'occasione di provare la P25, per capire se sia davvero all'altezza dell'auto alla quale si ispira.

Un sogno

Nei 25 anni trascorsi da quando ne ho letto per la prima - su un numero di CAR nel 1998 - la Subaru 22B è sempre stata in cima alla mia lista delle auto da guidare prima di morire. A metà strada tra le regine dei rally e le supercar della classe operaia, la 22B era una versione talmente speciale e ultra-rara che, francamente, non ha mai perso la prima posizione nella classifica di Subaru più desiderabile di tutti i tempi.

Eppure, dopo tre giri di prova con il suo reboot firmato Prodrive, comincio a chiedermi se questa P25 possa rappresentare ben più di una pretendente a quel trono. Con una carrozzeria in gran parte in fibra di carbonio, un motore costruito a mano, riflessi scattanti e un'indole da cattiva, questo è un sequel che potrebbe superare l'originale.

La Prodrive P25 in numeri

Specifiche Motore Turbocompresso di 2,5 litri H4 Potenza 444 CV Coppia 660 Nm Accelerazione 0 - 100 km/h 2,8" Prezzo 460.000 sterline (530.000 euro)

Pochi ma buoni

Prodrive ha già venduto la minuscola serie della P25, quindi non posso lamentarmi troppo per aver guidato non a lungo sullo stretto tracciato al Millbrook Proving Grounds. Per fortuna il modello provato era un muletto, non un'auto destinata ai clienti. Questo, mi ha tolto un po' di pressione quando mi è capitato di poter affondare sul pedale del gas, portando al limite (o almeno provandoci) un'auto da rally da più di 500.000 euro.

In ogni caso, non ci vuole molto per iniziare a capire il senso di questa macchina. Sotto il cofano in fibra di carbonio della si nasconde una versione pesantemente modificata del motore boxer Subaru "EJ25" turbo di 2,5 litri. Ora vi spiego il senso di quel "pesantemente": bielle, pistoni, camme, teste dei cilindri, iniettori, aspirazione, scarico, ecc. sono stati tutti rielaborati per ottenere un totale di 444 CV e 650 Nm di coppia. All'accensione, tutto questo duro lavoro prende vita con un rombo assordante attraverso uno scarico Akrapovic.

Il cambio manuale della Subaru 22B originale è stato sostituito da un sequenziale estremamente moderno e che alle prime può anche intimidire. In pieno stile auto da rally infatti è dotato di una imponente paletta sul lato destro del volante, abbinato al pedale della frizione azionata elettronicamente, da utilizzare unicamente quando si inseriscono prima marcia o la retromarcia. Dopo un po' ci si fa l'abitudine: si tira per salire di marcia, si spinge per scalare. Peccato solo che una volta mi sia dimenticato di premere la frizione mentre stavo per uscire dai box. E si, ero in prima.

Veloce ovunque

Il cambio non è stato realizzato per farmi sentire come un vero pilota, ma solo per eseguire le cambiate il più rapidamente possibile. È una caratteristica che ho apprezzato tanto, ma tanto, specialmente la prima volta che ho scalato, ammirando la lancetta del contagiri impennarsi a una velocità incredibile.

Le cambiate vengo inserite come colpi di fucile e quando inizio a fare sul serio dopo il primo giro di ricognizione ecco che inizia la parte davvero divertente. I 444 CV di potenza potrebbero ormai sembrare pochi in un'epoca di elettrificazione spinta, ma il peso contenuto (1.200 kg) fa un gran lavoro. Basta pensare ai 2.8" dichiarati per passare da 0 a 100 km/h.

Ancora più impressionante è il modo in cui questa macchina a passo corto cambia direzione: non sono sicuro di aver mai guidato qualcosa con una risposta più rapida dello sterzo. Durante il briefing prima della guida il campione di rally Mark Higgins ci ha detto: "In curva non la guidi davvero. La pensi".

Un concetto emerso con gioia la prima volta che ho girato il volante. Anche il minimo input si trasforma in un'immediata correzione di rotta, un tempo di reazione talmente istantaneo da fare quasi paura, finché non si riconfigurano i propri sensi.

E non fraintendetemi, se siete abbastanza fortunati da guidare una P25, i vostri sensi saranno completamente impegnati. Il feedback è immediato sempre, a livelli da auto da corsa. Ogni parte del vostro corpo, dalla punta dei piedi a quella delle dita, è in grado di capire cosa sta accadendo sotto gli pneumatici. L'impianto frenante Prodrive con dischi e pinze su misura è anch'esso davvero potente, ma a stupire maggiormente è la sensazione di mordente che si ha quando si schiaccia il pedale del freno.

Non per i deboli di cuore

I collezionisti che hanno fatto l'investimento per portarsi a casa la Prodrive P25 devono aspettarsi un'esperienza diversa da qualsiasi altra auto: un mostro con le sembianze di un'auto da rally degli anni '90, che offre però anche la possibilità di girare per strada. E con possibilità di personalizzazione pressoché illimitata.

Il prototipo provato era ben più grezzo rispetto alle versioni di serie, ma lasciava comunque intravvedere una certa cura per il dettaglio, come rivestimenti in Alcantara, sedili ben strutturati e roll cage.

Guardando la brochure ufficiale che Prodive consegna ai propri clienti si possono trovare rivestimenti con un mix di Alcantara e pelle Bridge of Weir, inserti in fibra di carbonio, possibilità di avere i sedili posteriori, vari colori per la carrozzeria o per i cerchi in lega e molto altro.

Le prime vetture di serie sono attualmente in costruzione e verranno consegnate a partire dal 2024.