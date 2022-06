La Subaru Impreza 22B torna a far battere i cuori degli appassionati di rally. Dopo aver svelato i primi bozzetti e le prime informazioni, la britannica Prodrive ha diffuso ulteriori dettagli e foto della P25, lo speciale restomod dedicato alla leggenda giapponese.

Rinata con le stesse linee del modello originale (ma con una notevole iniezione di potenza extra), la P25 è “speciale” anche nel prezzo: per acquistare uno dei 25 esemplari previsti bisogna essere pronti a sborsare 540.000 euro (tasse escluse). Una cifra che, però, non deve stupire considerando che una 22B originale in perfetto stato può superare i 300.000 euro all'asta.

Non dimentica il suo passato

La Prodrive ha conservato il più possibile il design e le forme dell’Impreza 22B, con quest’ultima che fu realizzata in 424 esemplari per celebrare la vittoria nel campionato costruttori di rally nel 1997. Proprio come la Subaru di allora, anche la P25 ha l’enorme ala posteriore, la carrozzeria a tre porte e la stessa larghezza di 1,77 metri.

Inoltre, i fari sembrano assolutamente identici all’Impreza 22B, mentre per gli interni Prodrive assicura che è stato mantenuto il feeling della sportiva degli anni ’90 con l’aggiunta di rivestimenti in pelle, alcantara e carbonio e un display in alta definizione per registrare i dati delle proprie sessioni in pista e per modificare le modalità di guida.

Una sportiva moderna in tutto e per tutto

Le vere novità sono meccaniche e riguardano l’aggiunta di sospensioni con schema McPherson con ammortizzatori regolabili, nuove molle ottimizzate per la guida ad alta velocità e freni più grandi (quelli anteriori hanno dischi da 381 mm) su cerchi in lega da 19”.

Anche se estremamente simile alla Subaru di 25 anni fa, la carrozzeria della P25 fa largo uso di fibra di carbonio per ridurre il peso complessivo a meno di 1.200 kg. E per tagliare ulteriormente i chili in eccesso si possono ordinare dei sedili leggeri o rimuovere del tutto il divanetto posteriore.

A questo si aggiunge un nuovo 2.5 boxer a quattro cilindri capace di sprigionare più di 400 CV. La trazione è integrale ed è assistita da un cambio sequenziale a 6 rapporti con paddle al volante e da un Launch Control derivato dalle auto da rally moderne. È così che la Prodrive brucia lo 0-100 km/h in 3,5 secondi.

Prima delle consegne ai clienti previste entro fine anno, la Subaru Impreza 22B del nuovo millennio passerà dalla teoria alla pratica con una sfilata d’onore al Goodwood Festival of Speed.