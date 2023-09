Quanto consuma una full hybrid in un viaggio tra città, extraurbano e autostrada? Per scoprirlo abbiamo deciso di approfittare del Salone dell'auto di Monaco mettendo alla prova la Renault Arkana E-Tech Hybrid nei 1.000 km che separano Roma dalla Baviera.

Come equipaggiamento abbiamo scelto dei pneumatici particolari, i Continental AllSeason Contact2, dei quattro stagioni che grazie alla loro particolare mescola e struttura garantiscono l'efficienza di una gomma estiva unita ai vantaggi di una invernale, il che ci potrebbe tornare molto comodo dovendo attraversare le Alpi. E questo per tutta la durata dell'anno. Come è andata, quanto abbiamo consumato e come si sono comportate le AllSeason Contact2? Cliccate sul video qui sopra per scoprirlo!

Tutto sui Continental AllSeason Contact2

Prima di tutto, inquadriamo i nuovi Continental AllSeason Contact 2: possono essere scelti per calzare cerchi da 15 a 21" di diametro e sono disponibili in larghezze da 165 a 285 mm, per cui sono compatibili con tantissimi modelli appartenenti a diversi segmenti, dalla compatte ai SUV sia elettrificati che non. Ma quali sono le caratteristiche di questo pneumatico?

Continental AllSeason Contact2

Nello sviluppo, gli ingegneri Continental si sono concentrati sul design del battistrada e sulla forma delle lamelle che, adesso, sono arcuate in modo da ridurre l’abrasione e migliorare la resa chilometrica. In parole povere, queste due caratteristiche garantiscono allo pneumatico una vita più lunga e fanno sì che sia necessaria una minore quantità di energia per l’avanzamento del veicolo riducendo il consumo di carburante, diminuendo le emissioni e aumentando al tempo stesso l’autonomia.

Sulla spalla invece hanno un particolare disegno direzionale a V con scanalature aperte che aiuta a drenare l’acqua per gestire meglio l'acquaplaning sia alle alte velocità che tra le curve. In più, la nuova mescola è ora più bilanciata grazie all'utilizzo di materiali specifici che garantiscono alla gomma una costanza di rendimento a prescindere dalla temperatura e dalle condizioni atmosferiche a vantaggio della frenata e del grip. Tutti miglioramenti significativi rispetto alla precedente generazione del pneumatico, come si vede dalla foto qui sotto.

Le differenze tra il Continental AllSeason Contact2 e la precedente generazione

La Renault Arkana E-Tech Hybrid

La Renault Arkana è stata tra le primissime SUV coupé non dichiaratamente premium ad arrivare sul mercato. Il prezzo è competitivo per la categoria dato che parte da una base di poco più di 31 mila euro e sotto il cofano ha tutti motori ibridi. Per questa prova abbiamo scelto quello più interessante, il full hybrid da 145 CV che abbina a un 1.6 a benzina due elettrici: uno garantisce motricità alle ruote, l'altro funziona da starter generatore ad alto voltaggio.

Renault Arkana e Continental AllSeason Contact2

Ad alimentare i due elettrici c'è un pacco batterie da 1,2 kWh di capacità, la trazione è anteriore e a gestire il tutto ci pensa un cambio automatico particolare con innesto a denti senza frizione con quattro rapporti per il motore a benzina e due per quello elettrico per un totale di quattordici combinazioni possibili. Grazie a questo sistema, la Arkana riesce a muoversi molto spesso in modalità 100% elettrica a tutto vantaggio dei consumi.

Quanto abbiamo consumato?

Numeri alla mano, siamo rimasti stupiti dall'efficienza che ha dimostrato la Renault Arkana E-Tech insieme ai Continental AllSeason Contact2, facendo registrare un'ottima media di consumi in tutti gli ambiti in cui l'abbiamo messa alla prova con uno stile di guida tranquillo ma comunque non particolarmente attento. Questi i risultati che abbiamo ottenuto facendo riferimento ai dati del computer di bordo dell'auto:

Ambiente Consumo Città 4,5 l/100 km - 22,2 km/l Extraurbano 4,0 l/100 km - 25,0 km/l Autostrada 5,5 l/100 km - 18,2 km/l Media generale 4,6 l/100 km - 21,8 km/l