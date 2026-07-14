Jeep Compass ibrida plug-in, la prova su strada

Introdotta sul mercato esclusivamente come mild hybrid a benzina ed elettrica, ora la nuova Jeep Compass è disponibile anche con una motorizzazione ibrida plug-in.

Solo a trazione anteriore, ha 225 CV e in modalità elettrica sfiora i 100 km di percorrenza. Niente male - sulla carta - per chi ha la possibilità di ricaricare a casa e può così abbattere i costi di gestione, potendo sempre contare sul 1.6 a benzina per i lunghi trasferimenti. L'abbiamo provata nei dintorni di Francoforte per saggiarne le sue qualità.

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Jeep Compass (2026), gli esterni

Il design esterno della nuova Compass riprende infatti diversi elementi tipici del linguaggio Jeep, a partire dalle proporzioni solide e dalle protezioni che richiamano il mondo dei veicoli destinati ai terreni più difficili. La carrozzeria gioca con superfici scolpite, alternando sporgenze e rientranze che mettono in evidenza nervature e dettagli più muscolosi.

Jeep Compass Plug-In Hybrid, il tre quarti posteriore Foto di: Jeep

Al centro troviamo la classica griglia a sette feritoie, un simbolo della storia Jeep, reinterpretata in chiave moderna attraverso elementi chiusi e illuminati. I gruppi ottici anteriori adottano la tecnologia Matrix LED, offrendo un livello superiore di illuminazione e un design più raffinato. Anche il posteriore introduce una firma luminosa distintiva: i fari LED hanno una forma a X e sono collegati da una fascia luminosa continua che integra il logo Jeep nella parte centrale.

La nuova Compass cresce anche nelle dimensioni. La lunghezza arriva a 4,54 metri, la larghezza a 1,90 metri e l’altezza si ferma a 1,67 metri.

Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), la calandra con le sette feritoie Foto di: Jeep

L’altezza minima da terra è di 20 centimetri, un valore superiore rispetto a molti SUV dalla vocazione prettamente stradale. La profondità di guado dichiarata arriva a 41 centimetri, mentre gli angoli caratteristici confermano la volontà di mantenere un’impostazione da vera Jeep: 20° di attacco, 15° di dosso e 26° di uscita.

Jeep Compass (2026), gli interni

L’abitacolo della nuova Jeep segue la stessa filosofia degli esterni: unire tradizione e innovazione. La nuova generazione cresce nelle dimensioni e sfrutta il passo maggiorato per offrire più spazio ai passeggeri, mentre la plancia introduce una dotazione tecnologica più avanzata rispetto al passato.

Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), l'abitacolo Foto di: Jeep

Il primo elemento che cattura l’attenzione è lo schermo centrale del sistema multimediale. La Compass propone un display da 16" con sviluppo particolarmente orizzontale, una soluzione che lo rende più simile a un grande tablet integrato nella plancia.

Nonostante la forte digitalizzazione, Jeep ha scelto di mantenere alcuni comandi fisici. Subito sotto il monitor sono presenti tasti dedicati alle funzioni più utilizzate, come la gestione della climatizzazione, dell’impianto audio e alcune scorciatoie del veicolo.

Il volante presenta una forma inedita per il marchio, con una corona leggermente smussata e comandi integrati sulle razze. La strumentazione digitale può essere completata dall’head-up display, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza permettendo di mantenere maggiormente l’attenzione sulla strada.

Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), il Selec Terrain Foto di: Jeep

Sul tunnel centrale trova spazio il selettore del cambio automatico e un comando dedicato alle modalità di guida. Quest’ultimo elemento, caratterizzato da un colore rosso, permette di scegliere tra diverse impostazioni, comprese quelle dedicate ai fondi a bassa aderenza come neve, sabbia e fango.

L’abitacolo è stato progettato anche pensando alla praticità. La crescita delle dimensioni ha permesso di aumentare lo spazio disponibile per i passeggeri posteriori. Il divano offre una buona abitabilità e il pavimento quasi completamente piatto migliora la sistemazione del quinto occupante. Chi siede dietro può contare anche sulle bocchette dedicate per la climatizzazione e su prese di ricarica USB e 12 V.

Jeep Compass, la capacità del bagagliaio è la stessa per tutte le versioni Foto di: Jeep

Con il tetto panoramico, i passeggeri più alti possono avere qualche limite in altezza, ma nel complesso lo spazio resta abbondante in quasi tutte le direzioni. La nuova Compass offre inoltre numerosi vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo, con una capacità complessiva di 34 litri. Molti di questi sono rivestiti con materiali gommati per evitare rumori e aumentare la qualità percepita.

Il bagagliaio rappresenta uno dei miglioramenti più importanti della nuova generazione. La capacità minima arriva a 550 litri, un valore ai vertici della categoria. La forma regolare permette di sfruttare bene lo spazio disponibile, mentre il piano di carico regolabile consente di creare un doppio fondo. Gli schienali posteriori frazionati 40:20:40 aumentano ulteriormente la versatilità, permettendo di trasportare oggetti lunghi mantenendo alcuni posti disponibili.

Jeep Compass (2026), la guida

La protagonista della prova è la versione ibrida plug-in, che è disponibile unicamente a trazione anteriore. Un po' un peccato considerato il fatto che parliamo di una Jeep, soprattutto tenendo conto dei buoni angoli caratteristici della carrozzeria.

In ogni caso, il 1.6 turbo 4 cilindri a benzina è abbinato a un motore elettrico e a una batteria da 17,9 kWh, che si può ricaricare fino a 7 kW. La percorrenza solo in elettrico è di circa 90 km secondo la Casa, mentre in totale il sistema eroga 225 CV. Non pochi ed è anche per questo che lo scatto 0-100 km/h è intorno agli 8 secondi, per niente male.

Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), la prova su strada di Motor1.com Foto di: Jeep

Il cambio automatico a 7 rapporti è più rapido rispetto al 6 marce della mild hybrid, ma soprattutto la Jeep con questa motorizzazione dimostra una verve più brillante. Al di là delle prestazioni, però, la Compass mantiene un assetto ben studiato e migliorato rispetto alla precedente generazione. Lo sterzo è più comunicativo e gli ammortizzatori hanno uno smorzamento più controllato.

Il risultato è un'auto complessivamente più stabile e più precisa in curva, anche se a volta questa taratura si paga sui punti più sconnessi.

Ho trovato azzeccata la posizione di guida, tra le più riuscite tra i prodotti di segmento C del Gruppo Stellantis. Si viaggia in alto, certo, ma non troppo, e si ha sempre un buona visibilità davanti. I montati anteriori, però, sono un po' grandi e il lunotto è piccolo. Ma viene in aiuto il sistema di telecamere in manovra.

Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), la prova su strada di Motor1.com Foto di: Jeep

Il passaggio dal motore elettrico a quello termico è abbastanza dolce, mentre l'insonorizzazione è curata, anche se in accelerazione il 1.6 si sente nell'abitacolo.

Da apprezzare il fatto che - nonostante si parla di un modello esclusivamente a trazione anteriore - ci siano comunque delle modalità di guida pensate per la guida su sterrato. Queste intervengono su vari parametri, come sterzo, risposta dell'acceleratore e controllo di trazione, rendendo la guida un po' più sicura in questi contesti.

Jeep Compass (2026), i prezzi

L'ibrida plug-in attacca a 45.900 euro con l'allestimento Altitude ossia circa 5.000 euro in più rispetto alla mild hybrid a benzina, che rappresenta la versione d'accesso. L'elettrica a trazione anteriore, invece, costa 47.900 euro, mentre quella a trazione integrale ha un prezzo base di 54.900 euro.

Pro Qualità percepita nell'abitacolo

Qualità percepita nell'abitacolo Bagagliaio ben sfruttabile

Bagagliaio ben sfruttabile Buona percorrenza in elettrico Contro Montanti anteriori spessi e lunotto posteriore piccolo

Montanti anteriori spessi e lunotto posteriore piccolo In piena accelerazione il 1.6 si sente bene nell'abitacolo

Fotogallery: Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), la prova su strada di Motor1.com