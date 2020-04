Con tutti i siti di e-commerce che ormai popolano la rete ci siamo abituati ad ordinare qualsiasi necessità online con un semplice click, dal cibo all'elettronica passando per l'arredamento, e al tempo stesso ad aspettare con ansia l'arrivo del corriere comodamente seduti ognuno a casa propria. Il fatto di non poter uscire di casa e usare la macchina però ci ha fatto rendere ancora più conto che quegli stessi corrieri possono essere utilizzati anche per spedire documenti o qualsiasi altro oggetto, a chi si vuole e in qualsiasi parte del mondo.

Non è assolutamente un nuovo servizio, ma un'offerta che mai come in questo momento di quarantena causa Coronavirus torna utile: può essere sfruttata infatti da chiunque a prescindere dalla propria residenza, ha un costo variabile e può avvenire in tempi più o meno brevi a seconda di quanto si paga. Si risparmia tempo ed è più comodo, e sono proprio queste le chiavi che potrebbero fare la fortuna del settore anche una volta finito questo brutto periodo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Al telefono o via web: come organizzare il ritiro

Con il lockdown in corso non si può uscire di casa: l'unica cosa che si può fare per organizzare la spedizione di un pacco è quindi prendere appuntamento con il corriere tramite il sito specifico dell'azienda o chiamando al telefono il centralino, con tutti i numeri che possono essere trovati facilmente online. Bisogna specificare l'indirizzo di ritiro, di consegna, il peso e le dimensioni dei colli in modo tale da ottenere un preventivo.

Alcuni siti non sono molto chiari per cui, per trovare il miglior compromesso tra rapidità di consegna e prezzo, consigliamo di affidarvi a comparatori come packlink.it che mettono a confronto le diverse offerte sul mercato oppure chiamare direttamente al telefono per evitare incomprensioni. Una volta organizzato il ritiro non vi resterà che farvi trovare a casa (non andate a fare la spesa proprio a quell'ora) per consegnare di persona il pacco al corriere all'orario concordato.

A cosa bisogna prestare attenzione?

Ci sono poche e semplici regole che valgono sempre a prescindere dalla destinazione del pacco e dal contenuto. Consigliamo di controllare che la confezione sia perfettamente intatta in modo tale da non rischiare la rottura e non perdere niente in caso di - probabili - urti.

Abbiate cura di scrivere bene con calligrafia leggibile i dati del destinatario e del mittente (nome, cognome, indirizzo, città e CAP) per evitare che il pacco possa perdersi e finire in qualche deposito. Se così fosse sarebbe necessario recarsi di persona a ritirarlo pagando anche la giacenza. Meglio quindi, come si dice in questi casi, prevenire con un po' di attenzione in più piuttosto che curare.

Quanto costa spedire un pacco

Il costo dell'operazione varia in base a tre parametri:

Peso del pacco da spedire

del pacco da spedire Indirizzo di destinazione (se all'interno della stessa città, in Italia o all'estero)

(se all'interno della stessa città, in Italia o all'estero) Velocità di consegna

Per avere un quadro più preciso, i prezzi qui sotto si riferiscono alle tariffe di diversi operatori per spedire un plico di documenti (abbiamo ipotizzato un peso di 0,2 kg) o un pacco (abbiamo ipotizzato un peso di 1,5 kg) da Roma su Roma, da Roma a Milano e da Roma in Europa. Il gap tra il prezzo più basso e quello più alto dipende dalla tipologia di servizio scelto, se più o meno rapido (Poste Italiane, per esempio, è il meno costoso ma è quello che ci mette più tempo). Tutte le info si possono trovare cliccando sui siti specifici o chiamando ai numeri dedicati.

Operatori Collo da spedire Costo Roma-Roma Costo Roma-Milano Costo Roma-Europa Ponyexpress Plico di documenti Da 15 a 29 euro Da 25 a 30 euro 49 euro Pacco Da 22 a 49 euro Da 30 a 49 euro 67 euro TNT Plico di documenti Da 15 a 23 euro* Da 15 a 23 euro* Da 21 a 74 euro Pacco Da 22 a 30 euro* Da 22 a 30 euro* Da 37 a 109 euro Poste Italiane Plico di documenti Da 5 a 7 euro Da 5 a 7 euro Circa 18 euro Pacco Da 5 a 7 euro Da 5 a 7 euro Circa 18 euro Nexive Espresso Plico di documenti Circa 7 euro Circa 7 euro - Pacco Circa 7 euro Circa 7 euro - SDA Plico di documenti Da 9 a 10 euro Da 9 a 10 euro - Pacco Circa 11 euro Circa 11 euro - Bartolini Plico di documenti Circa 11 euro Circa 11 euro Circa 18 euro Pacco Circa 12 euro Circa 13 euro Circa 21 euro UPS Plico di documenti Da 8 a 26 euro Da 8 a 26 euro Da 12 a 30 euro Pacco Da 10 a 30 euro Da 10 a 30 euro Da 36 a 70 euro

*In promozione: prezzo scontato del 20%.