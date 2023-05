Oggi si può comprare un'auto a benzina spendendo solo 9.000 euro? In quasi tutta Italia no, ma in Lombardia sì, a patto di essere residenti, avere una vecchia auto da rottamare (benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5) e acquistare la Dacia Sandero Streetway Essential che con gli sconti della Regione e del concessionario costa proprio a 9.000 euro.

La cinque porte rumena è la più economica delle auto a benzina che possono godere degli incentivi per i residenti in Lombardia validi, salvo esaurimento dei fondi, fino a tutto ottobre 2023. Spendendo poco di più si possono comprare altri modelli con lo "sconto Lombardia" che vi elenchiamo più sotto ricordandovi che è possibile avere l'incentivo anche sulle km0, le rare auto già targate dai concessionari e in pronta consegna con una manciata di chilometri e spesso ulteriori sconti.

Ecco quindi le auto a benzina più economiche da acquistare in Lombardia con gli incentivi 2023 e la rottamazione.

Dacia Sandero - 9.000 euro

La versione d'accesso della Dacia Sandero, la Streetway SCe 65 in allestimento Essential col motore 1.0 tre cilindri aspirato a benzina da 67 CV costa 12.500 euro. Avendo emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 120 g/km (e NOx inferiore a 85,8 mg/km) gode dell'incentivo Lombardia di 2.000 euro con contestuale rottamazione, più un 12% di sconto obbligatorio da parte del venditore/concessionario (in questo caso pari a 1.500 euro). Con questi 3.500 euro di sconto complessivo il prezzo di listino scende a 9.000 euro.

Dacia Sandero Streetway

Di serie la Streetway Essential ha cerchi in acciaio da 15", vernice bianco ghiaccio, alzacristalli elettrici anteriori, fari full LED, cruise control e chiusura centralizzata.

Kia Picanto - 10.584 euro

Con la Kia Picanto a benzina saliamo un po' di prezzo, visto che la versione 1.0 Urban da 67 CV ha un prezzo base di 14.300 euro e i livelli di emissioni in regola per gli incentivi auto Lombardia 2023. Per i residenti i 2.000 euro di sconto regionale si sommano al 12% di sconto del venditore (1.716 euro) per portare il bonus a 3.716 euro e il prezzo scontato a 10.584 euro.

Kia Picanto

L'allestimento Urban include nella dotazione di serie la vernice arancio, i cerchi in acciaio da 14", alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, radio DAB e chiusura centralizzata.

Hyundai i10 - 10.980 euro

Al terzo posto tra le auto a benzina più economiche da comprare in Lombardia troviamo la Hyundai i10 che nella versione 1.0 MPI Ecopack Advanced da 67 CV costa di listino 14.750 euro. Con l'incentivo Lombardia con rottamazione (2.000 euro) e lo sconto venditore del 12% (1.770 euro) il bonus totale arriva a 3.770 euro e il prezzo scende a 10.980 euro.

Hyundai i10

Sulla Hyundai i10 Advanced troviamo di serie cerchi in acciaio da 14", quattro posti, climatizzatore manuale, cruise control, mantenimento corsia, sedile guidatore regolabile in altezza e vernice metallizzata grigia.

Renault Twingo - 11.508 euro

Un'altra city car è presente in questa breve lista delle auto a benzina meno care da comprare con gli incentivi Lombardia 2023: è la Renault Twingo 1.0 SCe 65 Equilibre da 65 CV che di base costa 15.350 euro. Con i 2.000 euro di bonus rottamazione e il 12% di sconto venditore (1.842 euro), il risparmio arriva a 3.842 euro e il listino scende a 11.508 euro.

Renault Twingo

Nella dotazione base della Twingo Equilibre ci sono cerchi in acciaio da 15", vernice Blu Shopping, climatizzatore automatico, vetri elettrici anteriori, chiusura centralizzata, sedile conducente regolabile in altezza e sistema multimediale EASY LINK 7''.

Mitsubishi Space Star - 12.608 euro

A chiudere questa breve carrellata c'è la Mitsubishi Space Star, in particolare la versione 1.2 da 71 CV in allestimento Invite Radio che costa di listino 16.600 euro. Con l'incentivo rottamazione Lombardia (2.000 euro) e lo sconto venditore del 12% (1.992 euro), il risparmio è di 3.992 euro il prezzo scende e a 12.608 euro.

Mitsubishi Space Star

Di serie la versione Invite Radio offre cerchi in acciaio da 14", vernice gialla, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata e sensori luce/pioggia.