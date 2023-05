Da inizio maggio e fino alla fine del prossimo mese di ottobre, salvo esaurimento degli 11,8 milioni di euro disponibili, chi abita in Lombardia può godere degli incentivi all'acquisto di un'auto nuova "a zero o bassissime emissioni" che si possono sommare all'incentivo statale.

Qui vogliamo però concentrarci su una precisa tipologia di vetture scontate, le auto ibride plug-in, che in Lombardia possono avere un bonus di 2.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di sconto del venditore) da sommare ai 4.000 euro di incentivo statale. Insomma, 8.500 euro di risparmio che permettono di mettersi in garage una plug-in a meno di 30.000 euro. Vediamo assieme quali sono le più economiche.

Renault Captur E-Tech plug-in hybrid - 26.300 euro

La regina delle auto ibride plug-in scontate in Lombardia è la Renault Captur E-Tech plug-in hybrid che in caso di rottamazione (di un'auto a benzina fino a Euro 2 o una diesel fino a Euro 4) ottiene appunto 8.500 euro di sconto e vede il suo prezzo di listino scendere da 34.800 euro a 26.300 euro.

Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid

Questa Renault Captur ibrida ricaricabile alla spina è in allestimento Techno che di serie ha cerchi in lega da 17", climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettrico, fari posteriori e luci diurne full LED, oltre a strumentazione digitale da 10" e retrocamera. La potenza è di 160 CV e l'autonomia elettrica dichiarata di 65 km.

MG EHS 1.5 T Plug-in Hybrid - 28.090 euro

La MG EHS, il SUV compatto cinese con motore 1.5 plug-in hybrid da ben 258 CV, riesce a strappare la seconda posizione in questa particolare classifica delle più economiche in Lombardia, con un prezzo che può scendere da 36.590 euro a 28.090 euro.

MG EHS Plug-in Hybrid

La versione comfort che apre il listino include nella dotazione di serie i cerchi in lega da 18", il cruise control adattivo, i sedili anteriori riscaldati, l'apertura e l'avviamento keyless, il navigatore e il climatizzatore bi-zona. L'autonomia elettrica è di 52 km.

Mazda MX-30 E-Skyactiv R EV - 30.020 euro

Con la Mazda MX-30 E-Skyactiv R EV, terza in questa graduatoria, ci troviamo di fronte sempre a un'ibrida plug-in, ma derivata da un'auto elettrica e dotata di un motore a benzina rotativo tipo Wankel che ha il compito di ricaricare la batteria come "range extender". La trazione sulle ruote anteriori è sempre elettrica e dispone di 170 CV.

Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV

Il prezzo scontato in Lombardia, con l'incentivo regionale e quello statale, parte da 30.020 euro per l'allestimento Prime Line, contro un listino base di 38.520 euro. Compresi nel prezzo ci sono fari full LED, cerchi in lega da 18", head-up display, climatizzatore automatico, strumentazione digitale, navigatore, retrocamera e cruise control adattivo. L'autonomia elettrica nel ciclo WLTP combinato è da record per questa classifica: 88 km. Unica per questa classifica è anche la possibilità di ricarica veloce della batteria in corrente continua.

Opel Astra Plug-In Hybrid 1.6 180 CV - 30.550 euro

L'unica tedesca di questa classifica viene proposta dal gruppo Stellantis ed è la Opel Astra Plug-In Hybrid 1.6 da 180 CV che in Lombardia può vedere il suo listino scendere da 39.050 euro a 30.550 euro.

Opel Astra Plug-in Hybrid

La versione edition ha di serie i cerchi in lega da 17", i fari Eco LED, il climatizzatore monozona, il cruise control adattivo, il freno di stazionamento elettrico e il quadro strumenti digitale. Con la batteria completamente carica può percorrere fino a 58 km in elettrico.

Kia Ceed SW 1.6 GDI Plug-in Hybrid DCT - 31.400 euro

A chiudere questa breve carrellata delle auto ibride plug-in più economiche da comprare con gli incentivi 2023 in Lombardia c'è la Kia Ceed Sportswagon, la familiare coreana col motore 1.6 (+elettrico) da 141 CV che da un listino di 39.900 euro scende a 31.400 euro per i residenti in Lombardia che rottamano un'auto.

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid

Con questa cifra si può comprare la versione Style che di serie propone cerchi in lega da 17", fari full LED, vernice metallizzata, infotainment e navigatore su schermo touch da 10,25", strumentazione digitale da 12,3", freno di stazionamento elettrico e cruise control adattivo. L'autonomia elettrica è di 47 km.

Quelle con 9.500 euro di sconto

Otre a quelle elencate ci sono molte altre auto ibride plug-in che hanno prezzi crescenti (fino a 45.000 euro) e possono godere a loro volta dell'incentivo Lombardia+statale di 8.500 euro con rottamazione. A queste si aggiungono poi un paio di modelli un po' speciali che possono avere addirittura 9.500 euro di sconto cumulato.

Kia Niro Plug-in Hybrid Toyota Prius Plug-in Hybrid

Parliamo di due ibride plug-in super efficienti che rientrano nella fascia di emissioni di CO2 0-60 g/km e che per il loro prezzo godono dell'incentivo statale di 5.000 euro. Questo, sommato ai 4.500 euro della Regione Lombardia, porta il totale dello sconto proprio a 9.500 euro. Le due auto in questione e i relativi prezzi scontati sono: