La nuova generazione della Toyota Prius è ordinabile da oggi, con prezzi a partire da 42.200 euro e con la sola motorizzazione plug-in disponibile. Addio al full hybrid, solo in Europa però, in altri mercati è ancora disponibile, per una mobilità "alla spina" che promette più di 80 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Disponibile in 3 allestimenti la Prius 2023 arriverà nelle concessionarie nel corso di giugno 2023.

Gli allestimenti

Il prezzo di 42.200 euro si riferisce alla Toyota Prius Active che di serie prevede cerchi in lega da 17”, fari full LED, monitor touch centrale da 12", sedili riscaldabili e sistemi di assistenza alla guida del pacchetto Toyota Safety Sense.

Con l'allestimento Lounge (43.700 euro) si hanno di serie cerchi in lega da 19”, luci anteriori LED adattive, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico. Infine la Prius Lounge+ (50.000 euro) aggiunge pannelli solari sul tetto, grazie ai quali si possono ottenere fino a 8 km di autonomia elettrica in più al giorno, sedili in pelle vegana e sistema Remote Parking.

I prezzi della Toyota Prius 2023 possono scendere fino a 5.000 euro grazie agli incentivi statali: con emissioni di CO2 inferiori ai 20 g/km infatti la media giapponese in allestimento Active e Lounge può beneficiare di 5.000 euro di bonus in caso di rottamazione, 3.000 senza rottamare una vecchia auto. Questo perché i prezzi indicai sopra sono "chiavi in mano", mentre tenendo semplicemente conto di quelli IVA inclusa sono rispettivamente di 41.120 e 42.620, al di sotto del limite di 42.700 valido per ottenere il bonus.

Toyota Prius 2023, il motore

Come detto la nuova Toyota Prius è disponibile unicamente con powertrain plug-in, da un motore benzina 2 litri 4 cilindri da 152 CV e un elettrico da 163, per un totale di 223 CV. La batteria è agli ioni di litio con potenza di 13,6 kWh ed è alloggiata sotto il sedile posteriore.

Un sistema che, secondo il ciclo di omologazione WLTP, permette alla Prius di consumare tra 0,5-0,7 l/100 km, pari a una percorrenza compresa tra 200 e 142 km/l con emissioni di CO2 pari ad appena 11-16/g/km. Il consumo omologato in modalità elettrica oscilla tra 11,4 e 12,6 kWh/100 km.