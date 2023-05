I livelli di emissioni di NOx escludono alcune auto?

In generale no, visto che il limite di emissioni di NOx (≤85.8 mg/km) previsto per avere il massimo degli incentivi auto Lombardia è facilmente rispettato da tutte le auto moderne, comprese quelle a gasolio.

Per esserne certi basta consultare la carta di circolazione nel Foglio 2, punto V.3. Prima dell'immatricolazione lo stesso dato, espresso in g/km, è sul Certificato di Conformità dell'auto (COC) e per ottenere il valore in mg/km, come richiesto dalla Lombardia, basta moltiplicarlo per mille.