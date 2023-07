Sportivo, efficiente, ma anche elegante, tecnologico e bello da guidare. È l’Honda ZR-V, crossover dotato di sistema ibrido autoricaricabile che si posiziona tra HR-V e CR-V offrendo la compattezza del primo e le prestazioni del secondo, grazie al sistema full-hybrid autoricaricabile e:HEV da 184 cv con motore 2 litri che ha debuttato sulla Civic assicurando un'eccellente equilibrio tra piacere ed efficienza.

Personalità e compattezza

Il nuovo ZR-V è lungo 4.568, largo 1.840 mm e alto 1.620 con passo di 2.657 mm. Dunque è più basso di 59 mm rispetto alla HR-V e più largo di 50 rispetto all'HR-V, proporzioni che danno al nuovo SUV giapponese forza e compattezza.

Honda è da sempre sinonimo di tecnologia, ma anche di soluzioni stilistiche capaci di distingue i propri prodotti sottolineandone i contenuti e la personalità. Il nuovo ZR-V non fa eccezione a questa regola con linee accattivanti, pulizia delle superfici e integrazione perfetta di tutti gli elementi dello stile, a partire dai fari e dalla calandra che, nelle versioni Elegance ed Advance, è caratterizzata da barre verticali in nero lucido e sulla Sport presenta la griglia a nido d’ape.

Quello stile pulito e personale

La sportività è sottolineata dagli ampi passaruota a doppio arco e dal doppio terminale di scarico (per Sport e Advance). Il tetto con saldature laser e le maniglie a filo con la carrozzeria, oltre ad esaltare qualità e la cura costruttiva, permettono di ricavare superfici continue e pulite, a vantaggio dell’aerodinamica e dunque della scorrevolezza e del comfort aeroacustico.

Specifici per ogni versione sono anche il disegno e la finitura dei cerchi da 18” e le finiture presenti sui paraurti e su altri elementi esterni, con scelte che vanno dal nero lucido a superfici con raffinate texture.

Raffinatezza e razionalità

Anche gli interni dell'Honda ZR-V sono improntati alla qualità e a una raffinata semplicità nella quale eleganza, tecnologia e praticità permettono al guidatore di sentirsi avvolto da materiali piacevoli da toccare, a cominciare dalla pelle liscia del volante (riscaldabile sulla Advance) e dai rivestimenti per i sedili in tessuto per la Elegance, misto ecopelle e tessuto per la Sport, ecopelle e pelle traforata con cuciture silver per la Advance.

Il pregio migliore dell'Honda ZR-V, comune a tutte le Honda, è rappresentato dall’eccellente visibilità grazie alla posizione di guida moderatamente rialzata, ai montanti eccezionalmente sottili e loro posizionamento arretrato. Contributo importante è fornito da tergicristalli con spruzzatori incorporati nei braccetti e dagli specchietti retrovisori ancorati sulla portiera.

Tecnologia discreta e serena

L’altro elemento fondamentale di ZR-V è l’elevata tecnologia. La strumentazione è digitale con pannello da 7” mentre al centro c’è lo schermo dell’infotainment Honda Connect da 9”. Il sistema, di serie su tutte le versioni, integra Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sull'Advance troviamo invece la strumentazione digitale da 10,2” e l’head-up display da 6", mentre al centro rimane il monitor touch da 9”, accompagnato da un sistema audio Bose a 12 altoparlanti. Tra gli altri comfort inclusi nell’allestimento più elevato ci sono i sedili anteriori e posteriori riscaldabili, due prese USB posteriori in aggiunta alle due anteriori e il tetto panoramico apribile.

La dotazione per la sicurezza prevede 11 airbag (compreso quello centrale e quello frontale per il passeggero disattivabile) e il pacchetto Honda Sensing che, grazie a sensori sonar e telecamere grandangolari a 100 gradi guidate da un processore ad alta velocità di elaborazione, include il sistema di frenata automatica, quello anti abbandono e di mantenimento della carreggiata, il cruise control adattivo, il riconoscimento del 90% dei segnali stradali e il monitoraggio della stanchezza del guidatore.

Spazio alla praticità

La struttura, grazie alla progettazione e all’impiego di acciai ad alta resistenza, permette di ridurre l’energia trasmessa agli occupanti. Sull'Honda ZR-V anche i passeggeri godono di tutte le attenzioni e l’ottima abitabilità interna è favorita anche dall’ampio angolo di apertura delle portiere, dalla conformazione del sedile posteriore e dell’intelligente ripartizione degli spazi grazie a portaoggetti, tasche, portabicchieri e cassetti vari che permettono di riporre qualsiasi oggetto, dallo smartphone per la ricarica wireless fino al tablet, grazie ad un consolle centrale di grandi dimensioni.

Il divanetto posteriore si abbatte completamente 60/40 allargando la capacità da 390 (il 20% in più rispetto all'HR-V) a 1.322 litri, con il vantaggio di avere una soglia ampia e bassa e un portellone elettrico, di serie dall’allestimento Sport: si apre con un movimento del piede e si chiude semplicemente allontanandosi.

Potenza fluida ed efficiente

Altro elemento di spicco del nuovo ZR-V è il suo cuore ibrido da 184 CV. Il sistema è composto da un 2 litri aspirato a ciclo Atkinson e iniezione diretta multistadio da 143 CV e due motori elettrici, con quello di trazione da ben 184 CV e 315 Nm.

Il sistema funziona in serie permettendo all’auto di partire e marciare a bassa velocità sempre in elettrico (modalità EV). Grazie ad un sistema di frizioni, il 4 cilindri inizia a collaborare già a velocità media (modalità Hybrid) prendendo gradualmente il sopravvento all’aumentare dell’andatura (Engine Drive) e spingendo direttamente le ruote ad andature di crociera per ridurre le dispersioni di energia.

L’efficienza dell’unità termica è da record (41%) ed è pronta per ottemperare a normative sulle emissioni ancora più severe. Il sistema ibrido prevede una batteria agli ioni di litio, una Intelligent Power Unit e una Power Control Unit aggiornate, più compatte e meglio posizionate per risparmiare spazio.

Guidare su velluto

Eccellente il bilancio tra prestazioni, consumi ed emissioni. L'Honda ZR-V accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi con un consumo di 5,7 litri/100 m pari a 130 g/km di CO2. Sono selezionabili quattro modalità di guida Normal, Sport, Econ che assicurano in ogni caso una risposta all’acceleratore estremamente lineare grazie al sistema che allinea il livello di rumore alla pressione sul pedale dell’acceleratore.

La Snow permette di avere la migliore trazione sui fondi a bassa aderenza. Le sospensioni anteriori McPherson ancorate al sottotelaio in alluminio, le posteriori multilink e lo sterzo elettromeccanico a doppio pignone permettono di avere una dinamica di guida piacevole, precisa e sorprendente, anche nella naturalezza della risposta ad ogni comando e per come riesce a coniugare tali doti dinamiche con silenziosità, comfort ed efficienza.

Prezzi e gamma

Nuovo Honda ZR-V ha un listino che parte da 43.700 euro per la versione Elegance che diventano 45.500 per la Sport e 47.600 euro per la Advance. La vernice metallizzata costa 1.000 euro. Con 1.400 euro si può avere la garanzia estesa ad 8 anni senza limiti di chilometraggio, con 455 euro in più nel pacchetto sono compresi due tagliandi che sono gratuiti nel caso si scelga il finanziamento Easy Honda.