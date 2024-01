Noleggio a lungo termine ai cattivi pagatori? Assolutamente no. Se si è protestati o segnalati al Crif, infatti, non è possibile accedere a questo servizio, il quale altro non è che una modalità di “prestito” e che, quindi, deve assicurare la sua solvibilità.

Ma, c’è un ma.

Infatti, se il protestato ha necessità di guidare un’auto, magari per ragioni di lavoro, vi sono prodotti specifici per segnalati Crif e protestati, proposti da alcuni noleggiatori. Anche se, spesso, si chiede un contratto a tempo indeterminato da minimo 8 mesi. E, in alcuni casi, anche un garante.

Sei mesi di tempo

Cosa succede se non si paga la rata? Il prestito può essere revocato seduta stante in caso di ritardi nei pagamenti di oltre 180 giorni, con il creditore che può avviare la procedura di pignoramento se il pagamento non viene fatto nei tempi stabiliti.

Requisiti per il noleggio

I requisiti per un privato che vuole noleggiare a lungo termine dipendono dalla condizione lavorativa.

Per i dipendenti le richieste sono:

il contratto di lavoro a tempo indeterminato;

l’anzianità di servizio;

l’ammontare del reddito;

il rapporto tra questo e il canone e l’età minima e massima del conducente;

una patente di guida valida

Mentre per i liberi professionisti, che ovviamente non hanno entrate precise ogni mese, si richiede:

la Ultima Dichiarazione dei Redditi con ricevuta di avvenuta presentazione;

la visura camerale CCIAA o il certificato di attribuzione partita Iva;

documento in corso di validità;

codice fiscale;

Iban;

Modulo Gdpr firmato

patente di guida valida

Alcuni noleggiatori, in caso di entrate mensili non fisse, possono richiedere un garante che andrebbe a coprire il canone mensile in caso di mancati pagamenti. Perché non succeda, nel piccolo del mondo del noleggio auto, quello che successe negli Usa con i mutui subprime, con una crisi del credito che ha portato alla crisi del 2006-2007.