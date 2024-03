Le auto oggi sono più tecnologiche che mai. La digitalizzazione dei modelli offerti da tutte le Case spazia dalla dotazione di bordo alla dotazione meccanica, passando anche per la formula di acquisto o noleggio scelta.

E parlando proprio delle modalità per mettersi alla guida di un nuovo veicolo, nel 2024 non basta più il solo concessionario fisico, ma serve sfruttare appieno l’innovazione tecnologica. Ne è un esempio il modello Horizon Automotive, che ha fatto dell’approccio "phygital" uno dei propri pilastri strategici.

L'obiettivo è quello di allontanarsi dal tradizionale paradigma di proprietà dell'auto mediante lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi che sfruttano la potenza dell'Intelligenza artificiale e di una rete di concessionari capillare che si estende su tutto il territorio nazionale.

Un approccio “phygital”

Horizon Automotive è il primo marketplace digitale del noleggio a lungo termine, un tech mobility provider cresciuto in pochi anni grazie ad una formula unica che unisce l’innovazione del digitale all’esperienza sul territorio dei concessionari.

Horizon Automotive

Se fino a pochi anni fa per acquistare un'auto nuova era sufficiente recarsi presso uno dei tanti concessionari presenti sul territorio, oggi, in un mondo maggiormente digitalizzato, sempre più clienti si affidano al web per cercare informazioni sul loro nuovo veicolo e sulle nuove formule di mobilità.

Questo non significa però che i concessionari hanno smesso di avere un ruolo chiave sul mercato: una recente indagine condotta da Horizon Automotive evidenzia, infatti, come l’utente continui a ricercare un supporto fisico nell'ultimo ultimo miglio d'acquisto e nel post-vendita e che il principale motore che spinge le persone a cambiare auto è il desiderio di vivere un’esperienza di prodotto nuova e immersiva.

Lo store Horizon Automotive di Bergamo

Bisogna, quindi saper coniugare sempre più la presenza sul territorio e l’esperienza fisica di prodotto con un portafoglio più ampio di soluzioni di mobilità, che non guardino più solo al classico acquisto in proprietà e che siano proposte con l’aiuto della tecnologia. Da qui appunto il termine "phygital" coniato da Horizon, che coniuga le due soluzioni.

Come abbiamo anticipato in un altro approfondimento, infatti, la tech company del noleggio offre la possibilità ai propri clienti di fare preventivi accurati online e vedere, toccare con mano il prodotto e firmare fisicamente il contratto direttamente presso i dealer partner dislocati sul territorio.

Si tratta di una soluzione che combina la reattività del digitale con la concretezza della presenza di punti fisici e che è stata studiata dall'azienda per andare incontro al cliente il più possibile, permettendo un risparmio importante dal punto di vista sia economico che di tempo rispetto alle soluzioni più tradizionali.

Lo store Horizon Automotive di Trezzano (Milano)

Horizon Automotive è infatti in grado di coprire il 95% dei marchi presenti sul mercato automotive, offrendo ai clienti la più ampia scelta in termini di prodotti multimarca (a cui spesso si affianca la disponibilità di veicoli in pronta consegna) a prezzi competitivi, fornendo informazioni accurate sui prodotti sia in termini di logistica che di informazioni tecniche e garantendo servizi di alta qualità e prossimità durante tutto il percorso, dalla vendita al post-vendita.

Una presenza capillare

Parlando proprio della presenza territoriale di Horizon Automotive, ad oggi la tech mobility company è presente in 18 Regioni italiane, grazie ad una rete di oltre 40 dealer partner. Un numero cresciuto soprattutto nell’ultimo anno, durante il quale 30 dealer italiani si sono aggiunti al network. Inoltre, una delle peculiarità di Horizon sono gli Horizon Store, un nuovo concetto di negozio "digitale", che rappresenta concretamente il concetto “phygital”.

L'obiettivo è, infatti, quello di combinare l'ambiente fisico con quello digitale e tecnologico, offrendo al cliente una nuova esperienza di mobilità a 360 gradi. Qui è possibile incontrare i consulenti specializzati nel noleggio a lungo termine, configurare, vedere e provare le auto disponibili e concludere il contratto personalizzandolo in ogni minimo dettaglio.

Il grande successo di questa formula è stato generato dal rapido consolidamento del modello di business dell'azienda, che si appoggia a concessionari già presenti sul territorio che credono veramente nel noleggio come soluzione alternativa all'acquisto, per dare un servizio a 360° ai propri clienti.