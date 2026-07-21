Drivalia CarCloud 2027: auto in abbonamento da settembre

Drivalia rinnova la propria offerta di mobilità in abbonamento con il lancio di CarCloud 2027, la nuova edizione del servizio che consente di utilizzare un'auto senza acquistarla e con un canone mensile tutto compreso. La novità è pensata per chi vuole programmare il rientro dopo l'estate, bloccando fin da ora le condizioni economiche più vantaggiose e attivando il servizio a partire da settembre.

La formula si rivolge sia ai privati sia ai professionisti e punta sulla flessibilità, con la possibilità di interrompere l'abbonamento senza penali dal secondo mese, mantenendo uno dei punti di forza che hanno decretato il successo del servizio negli ultimi anni.

CarCloud 2027: come funziona

Con CarCloud 2027 è possibile sottoscrivere l'abbonamento durante l'estate, senza pagare i mesi di luglio e agosto, ma assicurandosi le tariffe promozionali valide per l'avvio del contratto a settembre. L'iniziativa prevede un costo di iscrizione ridotto a 20 euro, contro i 199 euro normalmente richiesti, oltre a uno sconto di 20 euro al mese per i primi tre mesi di abbonamento. Tutti gli importi sono IVA inclusa.

Restano invariati i servizi inclusi nell'offerta CarCloud, che propone un canone fisso mensile comprensivo di:

copertura assicurativa completa con RCA, Kasko, furto e danni;

2.000 km al mese inclusi;

chilometraggio illimitato per le auto elettriche;

possibilità di uscire dall'abbonamento senza penali a partire dal secondo mese.

La formula elimina quindi molte delle spese tipiche legate al possesso dell'auto, offrendo una soluzione pensata per chi cerca una maggiore prevedibilità dei costi.

Jeep Compass Plug-In Hybrid (2026), una delle auto che è possibile noleggiare con Drivalia CarCloud Foto di: Jeep

Cinque formule per esigenze diverse

Anche per il 2027 Drivalia mantiene una struttura articolata in cinque categorie di abbonamento, ciascuna dedicata a differenti esigenze di mobilità.

CarCloud City Planet 2027

È la proposta di ingresso della gamma ed è dedicata a chi cerca una city car ibrida. Include la Fiat Panda Hybrid con un canone promozionale di 389 euro al mese per i primi tre mesi, che diventa 409 euro successivamente.

CarCloud City 2027

Pensata per la mobilità urbana, comprende modelli come DR 4.0 GPL, DR 5.0 GPL, DR F35 GPL, Opel Corsa e Peugeot 208. Il canone è di 419 euro al mese per il primo trimestre e sale a 439 euro dal quarto mese.

CarCloud Family 2027

Per chi ha bisogno di maggiore spazio sono disponibili vetture come EMC 6, Peugeot 2008, Ford Puma e Fiat 500X. L'abbonamento costa 499 euro al mese nei primi tre mesi e 519 euro in seguito.

CarCloud Electric 2027

La formula dedicata alle auto a zero emissioni comprende Jeep Avenger, Peugeot e-208, Fiat 500e, Opel Corsa Electric e Skywell BE11. Il canone promozionale è di 549 euro al mese che diventano 569 euro dopo il primo trimestre. Per questa categoria il chilometraggio è illimitato.

CarCloud SUV 2027

La proposta destinata a chi percorre molti chilometri include modelli come Jeep Compass PHEV, Jeep Renegade PHEV, Ford Kuga PHEV, DR 6.0 GPL, EVO 6 GPL, Sportequipe 6 GPL e Tiger Six GPL. Il prezzo è di 599 euro al mese per i primi tre mesi, poi 619 euro.

Fiat Pandina - L'entry level delle offerte di noleggio Drivalia

Mobilità in abbonamento sempre più diffusa

Con CarCloud 2027, Drivalia continua a puntare sul modello dell'auto in abbonamento, una soluzione che negli ultimi anni ha conquistato sempre più utenti interessati a utilizzare un veicolo senza affrontare gli oneri legati all'acquisto o ai contratti di lungo periodo.

La nuova campagna permette di pianificare il rientro dalle vacanze con un investimento iniziale ridotto, mantenendo i principali vantaggi della formula: costi prevedibili, assicurazione inclusa e libertà di interrompere il servizio senza penali dopo il secondo mese.