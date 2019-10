Il Parlamento tedesco ha respinto senza mezzi termini la proposta del partito ecologista FDP, che voleva l’introduzione del limite di velocità a 130 km/h per tutte le autostrade tedesche, le uniche in Europa dove su alcune tratte e in alcune condizioni non sono previsti limiti di velocità.

A votare in favore della proposta sono stati 126 deputati su 631 presenti nell’aula. Fra questi anche Cem Özdemir, a capo del Comitato per i Trasporti dell’FDP, che secondo il sito DW ha preso la parola nell’aula per attaccare il Ministro dei Trasporti tedesco, fra i più convinti sostenitori delle autostrade senza limiti di velocità, accusandolo di difendere una legge obsoleta che ormai dovrebbe far parte del passato.

Il tema divide i tedeschi

Il partito FDP aveva proposto di introdurre il limite a 130 km/h in tutte le autostrade del Paese per questioni di sicurezza, ambientali ed economiche, perché auto più lente consumano e inquinano meno di quelle lanciate a velocità più sostenuta.

A inizio 2019 il Governo aveva deciso di non sostenere la proposta, che da sempre suscita reazioni contrastanti in Germania, dove l’idea di avere limiti di velocità su tutte le autostrade “spacca” in due la popolazione. Oggi in Germania è presente un limite di velocità nel 30% della rete autostradale, mentre nel 70% è possibile viaggiare senza limiti a patto che le condizioni di meteo e traffico siano idonee.

Dal 2019 sono a pagamento

L’introduzione del limite di velocità sarebbe stato un nuovo “duro” colpo per le mitiche Autobahn, dopo che da quest’anno sono diventate a pagamento: chi possiede un’auto immatricolata in Germania deve pagare un bollino annuale che costa da 67 a 130 euro a seconda della cilindrata e delle emissioni, mentre chi arriva in auto dall’estero è obbligato ad acquistare un bollino di durata più limitata (di dieci giorni, per i turisti) o annuale. La somma spesa viene rimborsata solo ai cittadini tedeschi, mentre ai turisti non è concessa questa possibilità.