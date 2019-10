Mettersi a bordo di quella che la casa stessa definisce come una “SUV coupé” potrebbe essere più semplice con l’offerta finanziaria Eco Tech valida fino al 31 ottobre e con i contributi delle concessionarie: stiamo parlando della Mitsubishi Eclipse Cross, nella versione di ingresso Inform 1.5 turbo benzina a trazione anteriore e con cambio manuale, Model Year 2019.

Con uno sconto sul listino, il prezzo di vendita è pari a 17.950 euro; si versa quindi un anticipo di 4.280 euro con successive 72 rate da 249 euro (TAN fisso 6,25%, TAEG fisso 8,04%) per coprire l’intero importo.

Vantaggi

La Eclipse Cross è una vettura alla moda, adatta a diverse situazioni: il finanziamento proposto permette di procedere all’acquisto completo dell’auto anche senza versare anticipo in caso di permuta, e con rate non altissime per il genere di vettura, distribuite in 6 anni; Mitsubishi garantisce la vettura per cinque anni anche con assistenza stradale, ed è possibile aggiungere facoltativamente al finanziamento una serie di servizi di garanzia e assicurazione.

Svantaggi

I costi generali non sono bassissimi: ad esempio, il tasso è buono rispetto alla durata del finanziamento, ma più alto rispetto ad alcuni concorrenti, il costo dell’istruttoria è di 400 euro, e nell’esempio non sono citati i costi aggiuntivi come IPT o PFU. Attenzione anche al messaggio pubblicitario del sito: si invita a provare la Eclipse Cross Diesel, ma l’offerta di esempio (“tuo da 17.950€”) si riferisce alla più economica versione a benzina.