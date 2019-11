Si fa un gran parlare di SUV urbani, ma le multispazio compatte continuano a svolgere la loro funzione di pratici veicoli da trasporto da famiglia: ne è un esempio la Ford Tourneo Courier, recentemente rinnovata e compresa tra le numerose offerte Ford fino al 30 novembre.

Sulla Ford Tourneo Courier Plus 1.0 EcoBoost da 100 CV si può usufruire di un listino molto scontato, da 16.850 a 12.350 euro, con alcuni accessori compresi come il sistema multimediale Sync 3 e il clima manuale. Si può quindi aderire al finanziamento Idea Ford, con anticipo zero, 36 rate da da 225,70 euro (TAN 5.49%, TAEG 7,54%) e valore futuro garantito di 6.908,50 euro.

Vantaggi

Intanto, lo sconto di 4.500 euro è notevole, considerato il costo complessivo già non altissimo: se a questo si aggiungono l’anticipo zero, e la rata che supera di pochissimo i 225 euro, la spesa è ben dilazionabile, per un modello che ha come punto di forza la versatilità dello spazio interno. A soli 15 euro al mese si può anche accedere a 7 anni di garanzia Ford Protect e 7 anni di manutenzione programmata, e a fine contratto si può sostituire, restituire o riscattare la vettura.

Svantaggi

L’anticipo zero è a carico dei Ford Partner, e l’offerta in generale è riservata esclusivamente a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata non oltre il 31 dicembre 2009, e posseduta da almeno 6 mesi. Inoltre, vale solo per le vetture in pronta consegna, che potrebbero avere un costo di partenza più alto per dotazioni e allestimenti.