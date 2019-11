Richard Hammond ha scelto la Morgan Plus Six come futura auto personale. L’ordine è già stato ricevuto e la sua roadster verrà presto ultimata, ma il popolare conduttore televisivo non ha ancora deciso se abbinare l’interno rosso o blu alla carrozzeria nera.

Per questo motivo si è rivolto alla rete, e attraverso il sito internet Drive Tribe ha lanciato un sondaggio (lo trovate a questo link) sul colore da ordinare. Alla domanda hanno risposto oltre 126.500 persone, che al momento in cui scriviamo gli sconsigliano il rosso. Il sondaggio chiuderà la sera di lunedì 11 novembre.

Tanta innovazione nella tradizione

La Plus Six è il modello più recente dello storico costruttore inglese, specializzato in agili ed essenziali barchette dal look retro. Ha la mascherina allungata ed i generosi passaruota tipici di tutte le Morgan, ma è dotata di un nuovo pianale più rigido del vecchio – il primo costruito di nuova progettazione dal 2001 –, in grado di garantire 20 cm in più di spazio per le ginocchia.

Una parte della struttura è realizzata in legno di frassino (foto sotto), come da tradizione per Morgan: migliora la rigidità del telaio e gli conferisce un look del tutto unico.

Motore e cambio sono di ultima generazione

Al nuovo telaio si abbina il motore turbo a 6 cilindri in linea di 3.0 litri, lo stesso delle sportive BMW Z4 e Toyota Supra: eroga 340 CV e 500 Nm di coppia, che si traducono in uno ‘0-100’ di 4,2 secondi e in una velocità massima di 267 km/h. Dalle Z4 e Supra arriva anche il cambio automatico a 8 marce. La Morgan Plus 6 ha un prezzo di 78.000 sterline, pari a 90.700 euro.