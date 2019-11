Ogni brand auto ha un suo elemento distintivo e per BMW questo è il doppio rene della mascherina, presente sui musi delle auto di Monaco di Baviera dalla prima metà del secolo scorso. Un elemento che nei decenni è stato oggetto di modifiche più o meno importanti e che sulla Concept 4 vista allo scorso Salone di Francoforte ha fatto discutere non poco per le sue misure XXL e per lo sviluppo verticale. Prima di lui ci hanno pensato le griglie di Serie 7 ed X7 a far strabuzzare gli occhi e far versare fiumi e fiumi di inchiostro su forum e commenti su Youtube, Facebook e così via.

Ma voi vi ricordate i differenti passaggi stilistici cui il doppio rene è stato sottoposto nel corso degli anni? Se la risposta è “no” potete fare un ripassone generale in questo slideshow.