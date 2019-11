Tra le recentissime automobili Opel dopo l’acquisizione da parte di PSA, la nuova Corsa è sicuramente da tenere d’occhio, perché nella categoria è sempre stata una delle più vendute, ma anche perché è già disponibile in offerta fino al 30 novembre.

La formula Scelta Opel prevede per la Corsa 1.2 da 75 CV con Start & Stop e cambio manuale a 5 marce in allestimento Edition un prezzo promozionale di 11.550 euro. Con un anticipo di 2.500 euro, le rate da pagare sono quindi 35 da 139 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 6,25%), con una rata finale di 6.663,93 euro, percorrendo non più di 15.000 km all’anno. Con Scelta Opel Top sono compresi anche garanzia per 3 anni o 45.000 km, e assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

La Opel Corsa è una vettura recentemente rinnovata, anche per quel che riguarda le dotazioni elettroniche, dal sistema anticollisione a quello di mantenimento della carreggiata. Si può quindi acquistare un modello nuovo che avrà sicuramente una buona diffusione europea, con una spesa sicuramente sostenibile, anche in rapporto alla concorrenza.

Svantaggi

Nell’offerta di esempio manca qualche informazione, come ad esempio alcune spese aggiuntive, o il costo in più in caso di superamento del limite chilometrico. Si può aderire a questa promozione solo con permuta o rottamazione di una vettura posseduta dal almeno sei mesi.