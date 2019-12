Anche il 2019 è andato ed è stato un anno ricco di soddisfazioni. Automobilisticamente parlando sono successe tante cose che vi abbiamo raccontato con l'impegno e la passione di sempre: tra test adrenalinici e da sogno come le prove della Bugatti Chiron o della Ferrari F8 Tributo a produzioni incredibili come la drag race tra Mercedes A45 S, BMW M2 Competition e Audi RS3 o quella che ha coinvolto la verdissima Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio protagonista di alcune scene del film Netflix 6 Undergroud; senza dimenticare però tutto ciò che muove il mondo dell’auto “lontano dalla strada” e che abbiamo voluto riassumervi nell’articolo sui 10 (+1) fatti che hanno cambiato, o che hanno dato una svolta importante, all’anno appena conclusosi.

È guardandosi indietro che spesso si apprezzano, e si capiscono veramente, gli sforzi fatti e di quanto ne sia valsa la pena: per noi, che inseguiamo l’obiettivo di migliorarci sempre, di giorno in giorno, e, sopratutto, per voi, che ci seguite in tantissimi con passione e siete stati protagonisti di una crescita che, nel 2019, ha allargato a dismisura la community su YouTube, Facebook e Instagram facendoci raggiungere traguardi importanti e numeri incredibili! Grazie!

Nel 2020...

L’obiettivo è quello di migliorare in tutto e di fare un altro passo in avanti. Il 2020 si preannuncia un anno entusiasmante: entreremo nel vivo della rivoluzione della mobilità, in particolare di quella elettrica che potete seguire, giorno dopo giorno, anche su InsideEVs.it, e con essa cambierà sempre di più il modo di raccontare l’automobile. Si apriranno nuovi orizzonti, sopratutto nel campo dell’ingegneria, della tecnologia e dell’elettronica, che porteranno ad un nuovo concetto di mobilità, urbana e non, che continueremo a raccontarvi sui nostri canali con la passione e la dedizione di sempre.

Per noi è un grande sfida professionale che non vediamo l'ora di affrontare grazie ad una squadra di giornalisti sempre più grande e grazie a tutto il team di operatori video e montatori che, ogni giorno, contribuisce a questi risultati. Spesso la fine di un anno coincide con la fine di un ciclo ma, in questo caso, non è così! Da domani si apre un nuovo capitolo tra racconti del dietro le quinte delle più importanti realtà automotive italiane sulle orme del Made in Motor Valley, test su strada, in pista e in offroad, e prove speciali che… sono già in calendario, esattamente come i Motor1Days 2020, l'occasione perfetta per conoscervi da vicino e passare due giorni all'insegna della passione! Ma basta spoiler: stay tuned, ne varrà la pena!