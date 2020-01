La BMW Serie 7 di nuova generazione ha cominciato il suo percorso di sviluppo. All'apparenza può sembrare che le modifiche siano poche, ma solo perché questo muletto indossa ancora il body della berlina attualmente in commercio, anche se il camuffamento copre alcune modifiche già presenti.

Nuovo sguardo?

Le camuffature esterne nascondono parti dei fari e dei fanali posteriori, quindi non possiamo trarre alcuna conclusione definitiva sul nuovo design. Sul frontale, il camo ci fa pensare che BMW potrebbe avere qualche nuova tecnologia di illuminazione per la sua berlina top di gamma, come forse un aggiornamento alla tecnologia Laserlight del marchio. Nella parte posteriore, invece, Le parti coperte oscurano solo le sezioni laterali delle luci.

Sarà anche elettrica?

All'interno, i tecnici BMW hanno coperto il sistema di infotainment con un panno che, probabilmente, nasconde un display del sistema di infotainment aggiornato. Il resto dell'abitacolo sembra lo stesso del modello attuale.

Sebbene non sia evidente da queste foto, rumors parlano anche di nuove motorizzazioni ad equipaggiare la prossima Serie 7. Altre foto spia indicano che BMW stia già lavorando a una versione completamente elettrica della grande berlina, la i7.

Ma il V12 non si muove

Anche se BMW cerca di ridimensionare le opzioni per i motori a combustione, la società sembra irremovibile nel non voler eliminare il motore V12 dal listino. Anche il diesel quad-turbo della 750d non dovrebbe abbandonare la gamma.

La produzione dell'attuale Serie 7 dovrebbe terminare a metà del 2022, con il nuovo modello in arrivo all'inizio dell'anno seguente.