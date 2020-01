Il 2020 è iniziato da pochi giorni e Bugatti non si è fatta attendere, lanciando il primo teaser di una hypercar che verrà svelata nel corso dell'anno. La foto che vedete è apparsa sulla pagina Instagram ufficiale della Casa automobilistica e porta inevitabilmente a una domanda: si tratta di un'altra versione speciale della Chiron o di qualcosa di completamente nuovo mai visto prima?

È una domanda - letteralmente - da un milione di dollari, dato che stiamo parlando di Bugatti. Negli ultimi tempi abbiamo visto più di una versione speciale della Chiron, ultima tra tutte quella Hermes in esemplare unico commissionata dal magnate Manny Khoshbin. Impossibile non ricordare anche la Centodieci ispirata alla gloriosa EB110, con la hypercar nascosta sotto il telo che, in alcuni dettagli come il frontale discendente e la forma dei fari anteriori, potrebbe ricordare proprio la Centodieci.

E se fosse la Voiture Noire?

L'auto è stata svelata ad agosto 2019 al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, con i 10 esemplari previsti per la produzione che non entreranno nel garage dei fortunati proprietari prima del 2021. Potrebbe trattarsi di una versione speciale della Centodieci, ma se così fosse sembra improbabile che la Casa abbia rilasciato un teaser per introdurre una versione così limitata.

Non pensiamo si possa trattare di una Divo "speciale" ma, con più probabilità, potrebbe trattarsi della versione definitiva e funzionante della one-off La Voiture Noire. Il prototipo che ha debuttato al Salone di Ginevra, infatti, non era marciante.