Se questa Bugatti Chiron bianca sembra familiare, è perché ve l'abbiamo già presentata alla fine di dicembre. Si tratta dell'edizione Chiron Hermes, un'edizione unica costruita e posseduta dal magnate immobiliare californiano Manny Khoshbin.

Il primo assaggio ci ha svelato le caratteristiche dell'auto, che, secondo quanto detto da Khoshbin, rappresenta un progetto che in realtà è iniziato nel lontano 2016. Il risultato è una Chiron unica con una finitura pazzesca e dettagli mai visti, tappezzerie su misura e un optional come il tetto in vetro da 65.000 dollari.

Non solo hypercar

Il proprietario non menziona mai esattamente il prezzo di questa Chiron, ma visto che un oprtional come il tetto in vetro costa più di uan Corvette C8, c'è da scommettere che il prezzo dell'auto intera è ben oltre il milione e mezzo di eruo. A quel prezzo, però, c'è anche qualcos'altro compreso nel pacchetto, come si evince da questo ultimo video di Khoshbin.

Vicino all'auto vengono mostrate due valige e una borsa, una cassa portaoggetti in metallo, una sacca da viaggio con una copertura per l'auto e un modello in scala accurato della versione in questione. Tra l'altro, come si può notare, Khoshbin indossa i copri scarpe per non sporcare o macchiare l'interno della Chiron.

Tocchi di classe

All'inizio del video il proprietario mostra il libro fotografico sulla storia dell'auto, mentre proseguendo si passa al contenitore che ospita le chiavi dell'auto per l'avvio del motore e quelle che danno modo di accedere alla configurazione dell'assetto per la velocità massima.

Un secondo scompartimento, nello stesso contenitore, contiene il manuale del proprietario e un tender per mantenere la batteria dell'auto sempre carica tramite la presa di corrente. Tutte le borse, invece, sono state realizzate con la stessa pelle utilizzata per gli interni e tutto è rifinito in una tonalità che riprende i vari toni di bianco utilizzati per la carrozzeria.

Il video, poi, si chiude con una classica review, dove si parla più in generale del motore e di altri piccoli tocchi che contribuiscono a rendere più unica che mai questo esemplare.