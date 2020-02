Fino al 29 febbraio 2020, Mazda propone offerte su tutti i modelli della propria gamma, grazie alla formula denominata Mazda Advantage: è il caso di quanto indicato nel sito ufficiale per la compatta Mazda 2, ma nella moderna motorizzazione ibrida.

La nuova Mazda 2 1.5 Skyactiv-G M Hybrid 90 CV in allestimento Evolve costerebbe 17.800 euro, che diventano 16.000 in caso di permuta di usato, con o senza rottamazione; con un anticipo di 2.850 euro, le rate mensili da pagare sono 47 da 199 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,61%) e la rata finale è di 5.696 euro, con le consuete opzioni di restituire, rifinanziare l’importo o passarlo su una nuova vettura.

Vantaggi

Una vettura moderna, compatta, ibrida e adatta anche per i neopatentati come la Mazda 2 può essere acquistata con 1.800 euro di sconto in caso di permuta, anticipo basso e quattro anni di rate da 199 euro, più la rata finale non altissima: la spesa è ben dilazionabile, con tassi di interesse tra i più bassi del periodo.

Svantaggi

Lo sconto vale solo in caso di permuta, e l’importo non comprende costi e spese aggiuntivi; inoltre non è indicato il chilometraggio massimo per la definizione del valore futuro garantito, con l’eventuale spesa in più in caso di esubero chilometrico.