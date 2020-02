Verso la metà del 2020 è previsto l’arrivo della Citroen C3 restyling: potrebbe essere il momento più opportuno per approfittare delle offerte del modello finora in commercio, che fino al 29 febbraio 2020 può essere acquistato in sconto con il finanziamento Simply Drive Prime.

La Citroen C3 Feel PureTech 83 CV, ha un prezzo di partenza di 15.100 euro, che scende a 11.300 euro aderendo al finanziamento. Con un anticipo di 2.500 euro, si pagano poi 35 rate mensili da 109,31 euro (TAN fisso 4,99%, TAEG 7,53%). Dopo i tre anni si può tenere l'auto pagando - o rifinanziando - la rata finale di 6.498 euro, oppure la si può restituire con un massimo di 30.000 km.

Vantaggi

La C3 è una segmento B moderna e di successo, e l’allestimento Feel, pur essendo alla base della gamma, comprende clima manuale, radio con comandi al voltante, luci diurne a LED, ASL video e computer di bordo.

Il prezzo rimane da utilitaria, con un anticipo di 2.500 euro facilmente compensabile con una permuta, e tre anni di rate a meno di 110 euro mensili. Questo grazie anche ad un forte sconto su un listino già non altissimo: sono 3.800 euro in meno, ridotti a 2.800 se non si aderisce al finanziamento.

Svantaggi

L’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione, con contratto e immatricolazione entro il 29 febbraio sulle vetture disponibili: oltre alle consuete spese di finanziamento, i modelli offerti potrebbero differire da quello di esempio.

C’è poi l’incognita del passaggio al modello nuovo: si risparmia qualcosa e forse in questa categoria di vetture il valore residuo non cambia poi così tanto, ma da metà mese la C3 avrà forme e allestimenti aggiornati.