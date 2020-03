Qualche settimana fa abbiamo ammirato tutta l'aggiornata line up di Audi RS by ABT, uno dei tuner tedeschi più conosciuti nel mondo e specializzato nei Quattro Anelli e, in generale, in auto del Gruppo Volkswagen. Oltre agli upgrade per la cattivissima RS4 Avant di cui abbiamo già parlato, arriva adesso un nuovo kit estetico e meccanico per la A4 standard, in particolare per il diesel 45 TDI. Più avanti arriverà anche per il 50 TDI e il benzina 45 TFSI.

L'aggiornamento non poteva che portare più potenza, con ABT che dichiara un aumento di 37 CV e 40 Nm di coppia per il 45 TDI che, così, passa da 231 CV e 500 Nm di coppia massima a 268 CV ​​e 540 Nm. Per quanto riguarda le altre due motorizzazioni, non è stato rilasciato ancora nessun dato.

È più bassa e più cattiva

A livello meccanico tutte le A4 ABT montano sospensioni coilover che abbassano l'auto da 15 a 40 millimetri, andando a beneficio anche della linea che così è molto più sportiva. I cerchi sono specifici per questo modello: ce ne sono quattro varianti, i DR (19 e 20"), gli ER-C (19 e 20"), gli FR (20") e i GR (20") disponibili in nero opaco e nero lucido.

L'esemplare che si vede nelle foto monta gli ER-C da 20" in nero opaco e, insieme a un "sobrio" kit estetico che interessa paraurti e minigonne, al momento non è disponibile altro. Presto però arriveranno opzionali anche per la personalizzazione degli interni.