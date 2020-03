È iniziata sabato scorso con un evento live l'asta che propone tre auto apparteneti a tre volti noti del mondo dello spettacolo. Durante questa occasione il direttore di Classic Car Auction, Gary Dunne ha commentato: "Questi sono tempi molto duri per tutti e siamo lieti che queste auto vengano offerte nella nostra vendita virtuale. La fiducia che i nostri clienti hanno riposto in noi mentre abbiamo sviluppato la nostra vendita negli ultimi sette giorni è molto stimolante.”

A quest'asta, infatti, hanno contribuito personaggi come Rowan Atkinson, che ha messo sul piatto la propria Mercedes 500E e Jay Kay, il frontman dei Jamiroquai, che ha offerto l'auto su cui ha imparato a guidare, una BMW 1602 che richiede un po' di restauro.

Quella di Rowan Atkinson

Si parte così con la Mercede 500E del 1993 di Rowan Atkinson, aka Mr. Bean, offerta senza riserva. L'esemplare in questione versa in uno stato pressoché perfetto quanto a conservazione e si tratta forse di uno degli allestimenti più belli, grazie alla combinazione del colore esterno Nautic Blue con interni in pelle. L'auto è stata venduta subito per 27.540 sterline, poco più di 30.700 euro al cambio attuale.

Questa è l'auto personale di Rowan ed è la quarta messa all'asta dall'attore (le altre sono state vendute tramite la CCA e la Silverstone Auctions). Lo stesso Atkinson non ha mai nascosto la sua predilezione per quest'auto, sviluppata in collaborazione con Porsche e da molti definita come un lupo travestito da pecora.

Quella di Jay Kay

Il prossimo lotto è quello del cantante inglese Jay Kay che con sé porta una storia meravigliosa. Questa BMW 1602 del 1972, infatti, fu acquistata da lui con 27.000 km come sua prima auto per imparare a guidare. Ha guidato per altri 45.000 km mentre era in tournée e non è sbagliato pensare che molti dei suoi primi album siano stati scritti in questa macchina.

Il fatto ancora più curioso è che l'auto sia stata venduta a un membro della band e dieci anni fa riacquistata da Jay Kay. Intendeva restaurare l'auto e l'ha rimessa in garage a casa in previsione di farlo. Tuttavia, non ha avuto il tempo di farlo e ora offre questa fantastica 1602 senza riserva. L'auto è ancora in vendita e la stima d'asta sta fra le 8.000 e le 10.000 sterline, ovvero nel range 10.000/11.000 euro.

Quella di Mike Brewer

Il prossimo lotto farà la felicità degli appassionati di muscle car e arriva dal presentatore televisivo Mike Brewer. Si tratta di una Chevrolet Camaro SS del 1968 completamente ricostruita e rinnovata con alcuni adattamenti usando componenti non di serie.

Mike ha speso oltre 40.000 sterline per portare questa macchina alle condizioni in cui è messa all'asta e in Le Mans Blu fa davvero la sua figura. Questa rara Camaro SS produce poco più di 410 CV e ha un una stima d'asta di 50/60.000 sterline, vale a dire 55/67.000 euro. Senza alcun dubbio si tratta di uno dei migliori esempi disponibili nel Regno Unito.